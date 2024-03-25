Мэрия Перми намерена взыскать с арендатора ТЦ «Пирамида» 8,4 млн рублей

По уточнению пресс-службы мэрии, речь идет о долге по аренде здания на ул. Крисанова, 12б. Недвижимость находится в собственности муниципалитета. Ранее сообщалось, что власти Перми выиграли судебный процесс по расторжению с ООО «Кама-Урал» договора аренды здания на ул. Крисанова, 12б. С 2021 года обе «пирамиды» на ул. Крисанова, 12б и 12в перешли на баланс города.