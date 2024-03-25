Мэрия Перми намерена взыскать с арендатора ТЦ «Пирамида» 8,4 млн рублей

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
На этой неделе департамент имущественных отношений администрации Перми обратился в арбитражный суд Прикамья с новым иском к ООО «Кама-Урал». Сумма требований к компании составила 8,4 млн рублей. На данные судебной картотеки обратил внимание «Ъ-Прикамье».
По уточнению пресс-службы мэрии, речь идет о долге по аренде здания на ул. Крисанова, 12б. Недвижимость находится в собственности муниципалитета. Ранее сообщалось, что власти Перми выиграли судебный процесс по расторжению с ООО «Кама-Урал» договора аренды здания на ул. Крисанова, 12б. С 2021 года обе «пирамиды» на ул. Крисанова, 12б и 12в перешли на баланс города.
«Малая пирамида» на улице Крисанова, 12б, арендовало помещение ООО «Кама-Урал» на один год и 11 месяцев в 2022 году. В апреле 2023 года департамент имущественных отношений администрации города подал иск о взыскании долга с организации, общая задолженность организации составила около 3 млн рублей.
По данным rusrrofile, прибыль ООО «Кама-Урал» за 2022 года составила 2,9 млн рублей, кредиторская задолженность — 918 тыс. рублей. С 14 июня прошлого года по 14 марта учредителем компании была Ольга Прутова, с 14 марта учредителем является Оксана Антонова.