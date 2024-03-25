«Мы тебя любим, верим и ждем». На СВО убили молодого мобилизованного из Прикамья

На СВО убили 25-летнего военного из Пермского края. По данным администрации Юсьвинского округа, Андрей Мелюхин родился 27 июля 1998 года в деревне Сивашер, окончил девять классов школы, затем учился в профессиональном училище №5 в Юсьве. В 2018 году получил профессию машинист дорожно-строительных машин. Срочную службу в армии проходил с 2019 по 2022 годы, после возвращения работал по профессии.