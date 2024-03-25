«Мы тебя любим, верим и ждем». На СВО убили молодого мобилизованного из Прикамья

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:38
На СВО убили 25-летнего военного из Пермского края. По данным администрации Юсьвинского округа, Андрей Мелюхин родился 27 июля 1998 года в деревне Сивашер, окончил девять классов школы, затем учился в профессиональном училище №5 в Юсьве. В 2018 году получил профессию машинист дорожно-строительных машин. Срочную службу в армии проходил с 2019 по 2022 годы, после возвращения работал по профессии.
Мужчина попал на СВО в рамках частичной мобилизации, которая началась в сентябре 2022 года. 22 февраля 2024 года ефрейтора Андрея Мелюхина убили — он получил несовместимые с жизнью ранения. Прощание с мобилизованным состоялось 24 марта.
Судя по соцсетям мужчины, в зону СВО он отправился 19 декабря 2022 года. Тогда на его странице появилось сообщение: «Уехали». Он был женат, его супруга писала: «Мы тебя любим, верим и ждем».