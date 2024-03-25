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Северное сияние 24 марта в Перми сняли с самолета

На Земле началась сильнейшая магнитная буря. Ее последствия в Перми сняли на камеру

25 марта 2024, 06:46
Фото: vk.com/podslushanoperm / Ксения Копылова

Северное сияние 24 марта в Перми сняли с самолета

Магнитный шторм достиг четырех баллов из пяти.

В Пермском крае вечером 24 марта можно было заметить северное сияние. В пермском астроклубе «Телескоп» пояснили, что на Земле разыгралась магнитная буря, кр-индекс достиг восьми из девяти баллов. Это индекс, характеризующий глобальную возмущенность магнитного поля Земли.

При этом сияние можно было не сразу увидеть глазами, для того, чтобы его было четче видно, в астроклубе рекомендовали сделать фото с экспозицией в северной или северо-восточной стороне неба.

Фотографиями сияния поделилась с сообществом «Подслушано Пермь» Ксения Копылова — она сняла его с самолета.

Фото: vk.com/podslushanoperm / Ксения Копылова

РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН сообщает, что крупная вспышка на Солнце была утром 23 марта, к вечеру 24 марта она дошла до Земли. Магнитная буря достигла четвертого уровня из пяти. Пятибалльный магнитный шторм последний раз наблюдался в 2005 году.

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#Пермь#Северное сияние#Полярное сияние#Магнитная буря
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