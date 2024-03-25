На Земле началась сильнейшая магнитная буря. Ее последствия в Перми сняли на камеру

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В Пермском крае вечером 24 марта можно было заметить северное сияние. В пермском астроклубе «Телескоп» пояснили, что на Земле разыгралась магнитная буря, кр-индекс достиг восьми из девяти баллов. Это индекс, характеризующий глобальную возмущенность магнитного поля Земли.
При этом сияние можно было не сразу увидеть глазами, для того, чтобы его было четче видно, в астроклубе рекомендовали сделать фото с экспозицией в северной или северо-восточной стороне неба.
Фотографиями сияния поделилась с сообществом «Подслушано Пермь» Ксения Копылова — она сняла его с самолета.
РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН сообщает, что крупная вспышка на Солнце была утром 23 марта, к вечеру 24 марта она дошла до Земли. Магнитная буря достигла четвертого уровня из пяти. Пятибалльный магнитный шторм последний раз наблюдался в 2005 году.