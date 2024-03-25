Названа новая дата матча «ПАРМА» — «Енисей», перенесенного из-за теракта в «Крокусе»

Матч между пермской командой БК «ПАРМА» и красноярским БК «Енисей», который должен был пройти 24 марта, состоится 10 апреля. О новом дате игры сообщил пермский клуб в социальных сетях. Билеты, приобретенные на прошлую дату, остаются актуальными и на 10 апреля. Игра состоится в УДС «Молот» в краевой столице.