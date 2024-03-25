Названа сумма гонорара, которую обещали террористам за нападение на «Крокус»

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Четырем мужчинам, обвиняемым в совершении теракта в «Крокус Сити Холл», обещали 500 тысяч рублей на всех, а не на каждого преступника, сообщает издание «Известия» со ссылкой на источники.
Ранее в соцсетях появился допрос одного из террористов. Он рассказал, что с ним связался некий мужчина через Telegram, когда он слушал проповедника. За теракт предлагали 500 тыс. рублей, 250 тыс. рублей неизвестные перевели еще до совершения преступления.
Четверо мужчин познакомились не так давно, утверждает источник — 2-3 недели назад. Перед нападением на «Крокус» преступники купили бензин на одной из заправок — им они и поджигали здание.
В теракте погибли 137 человек, трое из них — дети. В больницах сейчас находятся 97 человек.