Названа сумма гонорара, которую обещали террористам за нападение на «Крокус»

Ранее в соцсетях появился допрос одного из террористов. Он рассказал, что с ним связался некий мужчина через Telegram, когда он слушал проповедника. За теракт предлагали 500 тыс. рублей, 250 тыс. рублей неизвестные перевели еще до совершения преступления.