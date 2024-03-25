Около ЖК «Ива Спортивная» в Перми начались съемки приключенческого сериала

На месте начала работу команда кинематографистов с подъемной техникой. Это необходимо для того, что снять квартиру с улицы. Жителей города попросили не раскрывать название сериала. Ранее сообщалось, что в Перми планируется снять четыре комедии и остросоциальный сериал.