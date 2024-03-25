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Около ЖК «Ива Спортивная» в Перми начались съемки приключенческого сериала

Около ЖК «Ива Спортивная» в Перми начались съемки приключенческого сериала

25 марта 2024, 10:10
Фото: ЖК «Грибоедовский» во ВКонтакте
Жителей просят не называть название многосерийного фильма.

В микрорайоне «Ива Спортивная» в Перми началась съемка приключенческого сериала. Картина будет включать в себя восемь серий. Информация об этом появилась в сообществе «ЖК Грибоедовский» во ВКонтакте.

На месте начала работу команда кинематографистов с подъемной техникой. Это необходимо для того, что снять квартиру с улицы. Жителей города попросили не раскрывать название сериала. Ранее сообщалось, что в Перми планируется снять четыре комедии и остросоциальный сериал.

Так, компания «Базелевс» в текущем году намерена провести в Прикамье съемки двух комедийных фильмов — «Вышка» и «Урал». Известно, что в региональной столице снимут семейный сериал «Кубок Королева» в спортивной тематике, работать над которым будет кинокомпания «Дженерал Крийэшн».

Фото: ЖК "Грибоедовский" во ВКонтакте
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