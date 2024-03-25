Организаторы теракта в «Крокусе» планировали еще одно нападение

Организаторы нападения на «Крокус» планировали еще один теракт, но не на территории России, а в одной из стран Средней Азии, сообщает издание «Известия» со ссылкой на источники. Этот теракт удалось предотвратить. Источник не уточняет страну, но 25 марта стало известно, что спецслужбы Азербайджана задержали человека, планировавшего теракт в стране.