Организаторы теракта в «Крокусе» планировали еще одно нападение

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 08:05
Организаторы нападения на «Крокус» планировали еще один теракт, но не на территории России, а в одной из стран Средней Азии, сообщает издание «Известия» со ссылкой на источники. Этот теракт удалось предотвратить. Источник не уточняет страну, но 25 марта стало известно, что спецслужбы Азербайджана задержали человека, планировавшего теракт в стране.
Издание также утверждает, что группа из четырех террористов, которая напала на «Крокус Сити Холл», была сформирована за несколько недель до нападения. Двое из них получили инструкции, когда находились в Турции, а остальные преступники были завербованы уже на территории России.
Здание они поджигали обычным бензином, который купили на АЗС перед нападением. Они разлили его по бутылкам.
Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали стрелять, Позже они устроили поджог и сбежали. Преступников задержали на следующий день в Брянской области.