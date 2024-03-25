Остались жена и сын. На СВО убили 33-летнего военного из Пермского края

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
На СВО был убит Дмитрий Поносов из Пермского края. По данным администрации Ильинского округа, мужчины 1991 года рождения не стало 26 февраля 2024 года. Прощание с ним состоится 26 марта в деревне Комариха.
Родственники военного в социальных пишут, что у Поносова остались жена и ребенок. Мужчине было всего 33 года. Вырос и учился он в Ильинском районе.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Власти отмечают, что спецоперация завершится, когда будут достигнуты все поставленные цели.