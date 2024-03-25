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На СВО убили 33-летнего военного из Пермского края Дмитрия Поносова

Остались жена и сын. На СВО убили 33-летнего военного из Пермского края

25 марта 2024, 08:59
Фото: Родственники военного

На СВО убили 33-летнего военного из Пермского края Дмитрия Поносова

Мужчины не стало еще в конце февраля.

На СВО был убит Дмитрий Поносов  из Пермского края. По данным администрации Ильинского округа, мужчины 1991 года рождения не стало 26 февраля 2024 года. Прощание с ним состоится 26 марта в деревне Комариха.

Родственники военного в социальных пишут, что у Поносова остались жена и ребенок. Мужчине было всего 33 года. Вырос и учился он в Ильинском районе.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Власти отмечают, что спецоперация завершится, когда будут достигнуты все поставленные цели.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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