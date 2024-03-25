Пермь присоединилась к акции «Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
Пермь присоединилась к акции «Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холл». Концертный зал, где расстреляли людей, носила имя Муслима Магомаева — он один из самых известных исполнителей песни «Журавли». Это баллада о солдатах, которые после смерти становятся птицами.
«Белые журавли появились и на медиафасадах в Перми. Присоединяюсь к акции и предлагаю сделать это вам в память о погибших и в поддержку пострадавших в этой ужасной трагедии. Сейчас важно единение общества — мы скорбим всей страной», — написал глава Перми Эдуард Соснин.
Теракт в концертном зале в «Подмосковье» произошел вечером 22 марта. Четыре человека с автоматами ворвались в здание и начали стрелять. Позже они подожгли здание и сбежали. Их задержали только на следующий день в Брянской области.
По последним данным СК РФ, на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из них — дети.