Пермь в апреле примет «Финал четырех» мужского Кубка России по гандболу

«Что касается места проведения, то члены Высшего совета сделали выбор в пользу Перми. И это тоже должно стать новым импульсом для развития и популяризации гандбола в регионе. В равной степени с пермяками на „Финал четырех“ претендовал Чехов, прекрасно организовавший матч мужских сборных России и Беларуси. А также Москва, проводившая аналогичный турнир год назад. Уверен, что для жителей Пермского края „Финал четырех“ станет праздником большого гандбола», — рассказал председатель Высшего совета ФГР Сергей Шишкарёв.