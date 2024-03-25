Пермь в апреле примет «Финал четырех» мужского Кубка России по гандболу

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Высший совет Федерации Гандбола России утвердил место проведения решающего этапа Кубка страны — «Финала четырёх». Его примет Пермь 13–14 апреля, сообщают в краевом минспорта.
Трофей между собой разыграют «Пермские медведи», СКИФ, «Чеховские медведи» и ЦСКА.
Предстоящий «Финал четырех» представляется очень интересным, заявил председатель Высшего совета ФГР Сергей Шишкарёв. Помимо признанных фаворитов, к числу которых стоит отнести клуб «Чеховские медведи» и ЦСКА, борьбу за почетный трофей будут вести СКИФ и «Пермские медведи». Обе команды по разу завоевывали Кубок России.
«Что касается места проведения, то члены Высшего совета сделали выбор в пользу Перми. И это тоже должно стать новым импульсом для развития и популяризации гандбола в регионе. В равной степени с пермяками на „Финал четырех“ претендовал Чехов, прекрасно организовавший матч мужских сборных России и Беларуси. А также Москва, проводившая аналогичный турнир год назад. Уверен, что для жителей Пермского края „Финал четырех“ станет праздником большого гандбола», — рассказал председатель Высшего совета ФГР Сергей Шишкарёв.