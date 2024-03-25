Пермская краевая музыкальная школа начинает прием заявок будущих учеников

В этом учебном году школа планирует набрать 280 одаренных детей: по 25 на каждую параллель начальной школы и по 45 учеников на параллели с 5 по 8 класс. Всего будут представлены 21 направление подготовки по видам инструментов: фортепиано, скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа, флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон, саксофон, туба, ударные инструменты, домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара.