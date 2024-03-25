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Published Сегодня, 08:20

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Пермская краевая музыкальная школа начинает прием заявок будущих учеников

Пермская краевая музыкальная школа начинает прием заявок будущих учеников

25 марта 2024, 08:20
Фото: правительство Пермского края
Для того, чтобы попасть в школу, необходимо пройти прослушивание.
Сюжет
Школа

С 1 апреля по 10 мая, Пермская краевая специальная музыкальная школа проведет прием заявок на прослушивание претендентов на поступление в школу в 2024 — 2025 учебном году. Об этом сообщают в школе.

Подать заявку можно лично или дистанционно на сайте учреждения.

В этом учебном году школа планирует набрать 280 одаренных детей: по 25 на каждую параллель начальной школы и по 45 учеников на параллели с 5 по 8 класс. Всего будут представлены 21 направление подготовки по видам инструментов: фортепиано, скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа, флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон, саксофон, туба, ударные инструменты, домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара.

Прослушивания претендентов планируются в мае — июне 2024 года.

Здание Пермской краевой специальной музыкальной школы на сегодняшний день находится на завершающем этапе строительства, идет пуско-наладка инженерных систем. Здесь уже расставляется мебель, оборудование, закуплены музыкальные инструменты.

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#Пермь#Образование#Школа#Дети#Музыкальная школа
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