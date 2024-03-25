Пермские психологи дали при простых совета для борьбы с тревогой на фоне теракта

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Центр психолого-педагогической помощи ПГНИУ дал рекомендации для борьбы с тревожностью на фоне теракта в «Крокус Сити Холл». Три простых совета:
Получить помощь бесплатно и анонимно можно по телефонам:
Теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. По последним данным, на месте теракта обнаружены тела 137 человек. Число тех, кто получил ранения, ожоги и травмы из-за нападения террористов составляет 182 человека.