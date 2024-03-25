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Пермские психологи дали при простых совета для борьбы с тревогой на фоне теракта

Пермские психологи дали при простых совета для борьбы с тревогой на фоне теракта

25 марта 2024, 06:17
Фото: ideogram.ai
Теракт случился в Подмосковье вечером 22 марта. О нем сразу же массово начали писать в СМИ.

Центр психолого-педагогической помощи ПГНИУ дал рекомендации для борьбы с тревожностью на фоне теракта в «Крокус Сити Холл». Три простых совета:

  • Детокс. Нужно определить источники информации, из которых поступает тревожная информация. Стоит читать их как можно меньше или вовсе перестать заходить в них на какое-то время.
  • Ровное дыхание. Уделите внимание дыханию. Как вы дышите? Этот процесс должен быть ровным: вдох и выдох примерно одинаковые по длине, продолжительность по 3-5 секунд. Для восстановления дыхания следует сделать следующее: сделайте вдох, задержите дыхание, затем сделайте выдох и вновь на несколько секунд задержите дыхание. Закройте глаза, дышите в таком ритме примерно минуту.
  • Физическая активность. Можно попытаться заняться упражнениями, прогуляться на свежем воздухе.

Получить помощь бесплатно и анонимно можно по телефонам:

  • Бесплатный круглосуточный телефон доверия по экстренной психологической помощи для взрослого населения Перми и Пермского края: 88002008911;
  • Горячая линия психологической, социальной помощи: 88001008305;
  • Телефон доверия для взрослых и детей: 88002000122 (круглосуточно);
  • «Горячая линия» психологической помощи благотворительного фонда «Просто люди»: 88001001941.

Теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. По последним данным, на месте теракта обнаружены тела 137 человек. Число тех, кто получил ранения, ожоги и травмы из-за нападения террористов составляет 182 человека.

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