Пермские психологи дали при простых совета для борьбы с тревогой на фоне теракта

Теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. По последним данным, на месте теракта обнаружены тела 137 человек. Число тех, кто получил ранения, ожоги и травмы из-за нападения террористов составляет 182 человека.