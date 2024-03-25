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Published Сегодня, 04:06

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Updated Сегодня, 05:44

ПГНИУ и ПНИПУ с 25 марта организуют занятия для студентов в обычном режиме

Пермские университеты с 25 марта продолжат занятия в обычном режиме

25 марта 2024, 04:06
Фото: properm.ru

ПГНИУ и ПНИПУ с 25 марта организуют занятия для студентов в обычном режиме

Вузы решили не переходить на дистанционное обучение после теракта в «Крокусе».
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ПГНИУ

Пермские университеты с 25 марта возвращаются к очному обучению студентов после отмены занятий в выходные. В ПГНИУ отметили, что с понедельника образовательный процесс продолжится в обычном режиме. Меры безопасности на территории кампуса усилены, но уточнений о том, что конкретно сделано — нет. В ПНИПУ также заявили о продолжении работы обычном режиме.

Пермский педагогический университет изначально планировал перейти на удаленный форма обучения с 25 марта, однако позже отменил это решение. При этом в ПГГПУ отметили, что до 31 марта приостановят, либо переведут в дистанционный формат массовые культурно-развлекательные, спортивные, а также научные мероприятия.

Теракт в «Крокус Сити Холл» случился вечером 22 марта. Четыре человека с автоматами ворвались в здание перед концертом группы «Пикник». Преступники стреляли в безоружных людей, а затем подожгли здание. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. Силовики задержали их на следующий день в Брянской области. Один из обвиняемых рассказал на видео, что пошел на преступление ради денег.

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