Пермские университеты с 25 марта продолжат занятия в обычном режиме

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
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Пермские университеты с 25 марта возвращаются к очному обучению студентов после отмены занятий в выходные. В ПГНИУ отметили, что с понедельника образовательный процесс продолжится в обычном режиме. Меры безопасности на территории кампуса усилены, но уточнений о том, что конкретно сделано — нет. В ПНИПУ также заявили о продолжении работы обычном режиме.
Пермский педагогический университет изначально планировал перейти на удаленный форма обучения с 25 марта, однако позже отменил это решение. При этом в ПГГПУ отметили, что до 31 марта приостановят, либо переведут в дистанционный формат массовые культурно-развлекательные, спортивные, а также научные мероприятия.
Теракт в «Крокус Сити Холл» случился вечером 22 марта. Четыре человека с автоматами ворвались в здание перед концертом группы «Пикник». Преступники стреляли в безоружных людей, а затем подожгли здание. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. Силовики задержали их на следующий день в Брянской области. Один из обвиняемых рассказал на видео, что пошел на преступление ради денег.