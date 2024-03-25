Пермские университеты с 25 марта продолжат занятия в обычном режиме

Теракт в «Крокус Сити Холл» случился вечером 22 марта. Четыре человека с автоматами ворвались в здание перед концертом группы «Пикник». Преступники стреляли в безоружных людей, а затем подожгли здание. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. Силовики задержали их на следующий день в Брянской области. Один из обвиняемых рассказал на видео, что пошел на преступление ради денег.