Пермский аэропорт ищет подрядчика для ремонта взлетно-посадочной полосы

Ранее генподрядчика реконструкции аэропорта оштрафовали на 600 тыс. рублей за нарушения при выполнении работ. Примечательно, что в 2018 году с компанией уже заключали контракт на реконструкцию аэропорта, но в 2021 году Росавиация расторгла его в одностороннем порядке. Однако новый аукцион вновь выиграло АО «СтройТрансГаз».