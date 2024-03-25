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Пермский аэропорт ищет подрядчика для ремонта взлетно-посадочной полосы

Пермский аэропорт ищет подрядчика для ремонта взлетно-посадочной полосы

25 марта 2024, 10:31
Фото: properm.ru
Суммарная стоимость двух контрактов — 8,7 миллиона рублей.

АО «Международный аэропорт „Пермь“ объявило запрос предложений на выполнение работ по текущему ремонту покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы и деформационных швов на ней аэродрома Большое Савино. Первыми внимание на запрос на сайте „Госзакупок“ обратил Business Class.

Участвовать в торгах могут только субъекты малого и среднего предпринимательства. Работы, которые необходимо завершить до 30 сентября этого года, разбиты на две закупки, начальная цена первого контракта составляет 5,1 млн рублей, второго — 3,6 млн рублей.

В техническом задании указано, что все работы по текущему ремонту должны проводиться в условиях действующего аэродрома без прекращения полетов, в специально отведенные «окна».

В январе этого года подрядчик реконструкции пермского аэропорта, АО «Стройтрансгаз», вновь получил претензию от ФКУ «Ространсмодернизация» и штраф. Претензия связана с не устранёнными нарушениями на объекте, которые выявили еще в ноябре.

Установлено, что в нарушение условий контракта подрядчик не производит мероприятия по защите грунтов от промерзания. Им также не представлены согласованные с проектным институтом мероприятия по восстановлению основания перрона, нарушенного в результате промерзания.

Сумма штрафа — 100 тыс. рублей. Ранее подрядчик говорил о необходимости корректировки проекта.

В декабре стало известно, что заказчик реконструкции инженерной инфраструктуры пермского аэропорта «Большое Савино» требует у подрядчика АО «Стройтрансгаз» 478 млн рублей. Это средства, перечисленные в качестве аванса еще в 2022 году. Это была шестая претензия.

Ранее генподрядчика реконструкции аэропорта оштрафовали на 600 тыс. рублей за нарушения при выполнении работ. Примечательно, что в 2018 году с компанией уже заключали контракт на реконструкцию аэропорта, но в 2021 году Росавиация расторгла его в одностороннем порядке. Однако новый аукцион вновь выиграло АО «СтройТрансГаз».

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#Аэропорт#Аэропорт пермь#Транспорт#Закупка#Реконструкция аэропорта
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