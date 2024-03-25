Пермский аэропорт ищет подрядчика для ремонта взлетно-посадочной полосы

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
АО «Международный аэропорт „Пермь“ объявило запрос предложений на выполнение работ по текущему ремонту покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы и деформационных швов на ней аэродрома Большое Савино. Первыми внимание на запрос на сайте „Госзакупок“ обратил Business Class.
Участвовать в торгах могут только субъекты малого и среднего предпринимательства. Работы, которые необходимо завершить до 30 сентября этого года, разбиты на две закупки, начальная цена первого контракта составляет 5,1 млн рублей, второго — 3,6 млн рублей.
В техническом задании указано, что все работы по текущему ремонту должны проводиться в условиях действующего аэродрома без прекращения полетов, в специально отведенные «окна».
В январе этого года подрядчик реконструкции пермского аэропорта, АО «Стройтрансгаз», вновь получил претензию от ФКУ «Ространсмодернизация» и штраф. Претензия связана с не устранёнными нарушениями на объекте, которые выявили еще в ноябре.
Установлено, что в нарушение условий контракта подрядчик не производит мероприятия по защите грунтов от промерзания. Им также не представлены согласованные с проектным институтом мероприятия по восстановлению основания перрона, нарушенного в результате промерзания.
Сумма штрафа — 100 тыс. рублей. Ранее подрядчик говорил о необходимости корректировки проекта.
В декабре стало известно, что заказчик реконструкции инженерной инфраструктуры пермского аэропорта «Большое Савино» требует у подрядчика АО «Стройтрансгаз» 478 млн рублей. Это средства, перечисленные в качестве аванса еще в 2022 году. Это была шестая претензия.
Ранее генподрядчика реконструкции аэропорта оштрафовали на 600 тыс. рублей за нарушения при выполнении работ. Примечательно, что в 2018 году с компанией уже заключали контракт на реконструкцию аэропорта, но в 2021 году Росавиация расторгла его в одностороннем порядке. Однако новый аукцион вновь выиграло АО «СтройТрансГаз».