Пермское УФАС требует от Чайковской администрации навести порядок в похоронном деле

Как выяснила прокуратура, специализированная служба МУП «Спецавтохозяйство» по вопросам похоронного дела отказывала потребителям в оказании данных услуг в связи с отсутствием у них необходимых средств, а также по иным основаниям. Согласно п. 1, 2 ст. 9 Закона № 8-ФЗ установлен гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе: оформление документов, необходимых для погребения; предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).