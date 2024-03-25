Пермское УФАС требует от Чайковской администрации навести порядок в похоронном деле

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Пермское УФАС России вынесло предупреждение администрации Чайковского за неправомерное наделение МАУ «Комбинат благоустройства Чайковского городского округа» полномочиями специализированной службы по вопросам похоронного дела. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
МАУ «Комбинат благоустройства Чайковского городского округа» создано администрацией Чайковского для выполнения работ и оказания услуг в сфере ЖКХ и благоустройства территории муниципалитета, а не для предоставления гарантированного перечня услуг по погребению, отмечают в УФАС. Таким образом, учреждение, имея статус специализированной службы по вопросам похоронного дела, оказалось наделено функциями органов власти и хозяйствующего субъекта одновременно, что противоречит закону о защите конкуренции, который запрещает наделять хозяйствующий субъект полномочиями органов власти, отвечающих за организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Пермское УФАС предупредило администрацию Чайковского о необходимости определить специализированную службу по вопросам похоронного дела в соответствии с действующим законодательством. Предупреждение должно быть исполнено до 25 апреля 2024 года.
Данная ситуация в Чайковском сложилась более 20 лет назад. В 2007 и 2008 годах МУП «Жилкомэнергосервис» заключались муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию кладбищ с ООО «Ритуал», собственником которого и сегодня является монополист похоронных услуг округа, депутат местной Думы и руководитель думской комиссии по вопросам ЖКХ Равиль Гараев.
В 2009 году оказалось, что администрацией Чайковского городского поселения и МУ «ЖКЭС», как организацией, наделенной полномочиями органа местного самоуправления, на ООО «Ритуал», осуществляющего деятельность на рынке ритуальных услуг и содержания кладбищ, возложены функции и права органа местного самоуправления в части ведения и хранения муниципального архива, а также определения мест захоронений, их регистрации и пр., что также является нарушением ч.3 ст. 15 Закона о защите конкуренции.
Мэрия Чайковского пыталась отстаивать свою позицию в суде, мотивируя решение тем, что Правил содержания мест погребения на территории Чайковского городского поселения распространяется только на организации, реализующие гарантированный перечень услуг по погребению, а действующим законодательством не предусмотрено, в какой организационно-правовой форме должна быть создана специализированная служба.
В 2010 году УФАС постановило, что администрацией Чайковского городского поселения и МУ «ЖКЭС» на ООО «Ритуал» незаконно возложены функции и права органа местного самоуправления.
Поскольку обязанность формирования архивного фонда по захоронениям и погребениям на муниципальных общественных кладбищах г. Чайковского относятся к вопросам местного значения, то возложение указанных функций на ООО «Ритуал», осуществляющего предпринимательскую деятельность, является также незаконным.
В 2019 году МУП «Спецавтохозяйство» было наделено полномочиями специализированной службы по организации похоронного дела на территории Чайковского городского округа.
В 2020 году прокурором главе Чайковского городского округа вынесено представление об устранении нарушений законодательства о погребении и похоронном деле.
Как выяснила прокуратура, специализированная служба МУП «Спецавтохозяйство» по вопросам похоронного дела отказывала потребителям в оказании данных услуг в связи с отсутствием у них необходимых средств, а также по иным основаниям. Согласно п. 1, 2 ст. 9 Закона № 8-ФЗ установлен гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе: оформление документов, необходимых для погребения; предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Данной нормой также буквально определено, что данные услуги оказываются специализированной организацией.
Речь идет, прежде всего, о социальных похоронах, которые муниципалитет обязан организовывать для социально незащищенных слоев населения. Однако, по факту, потребителя направляли в ООО «Ритуал».
Заключал договора между МУП «Жилкомэнергосервис» и ООО «Ритуал» и в последующие годы. Так, в мае 2022 года между сторонами был заключен муниципальный контракт на содержание мест захоронения с 1 июля 2022 года по 31 января 2023 года на сумму 888,75 тыс. рублей.
Правопреемником МУП «Спецавтохозяйство» в 2021 году стало МАУ «Комбинат благоустройства Чайковского городского округа». К нему и перешли обязанности организации похоронного дела. Однако, ситуация осталась прежней — в октябре 2022 года «Комбинат» заключил договор с ИП Равилем Гараевым. На запрос прокуратуры — почему не выполняются обязанности в похоронном деле, МУПом было дано пояснение — нет необходимого имущественного комплекса.
В марте 2023 года заключенный договор решением суда признан ничтожным. Однако, по факту, монополия Равиля Гараева в похоронном деле Чайковского от этого не пошатнулась. Люди со своим горем продолжают идти к монополисту — выбора у них попросту нет.