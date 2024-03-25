Пермского школьника наградили почетным знаком «Горячее сердце»

Вечером 10 июля 2023 года в продуктовый магазин ворвался мужчина, он вытащил деньги из кассы, угрожая продавщице ножом. Преступник уже собрался бежать, но женщина успела вызвать полицию и начала громко звать на помощь. Эти крики услышал Захар, который прогуливался рядом с друзьями. Юноше удалось задержать преступника до приезда полицейских.