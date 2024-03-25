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Пермского школьника наградили почетным знаком «Горячее сердце»

Пермского школьника наградили почетным знаком «Горячее сердце»

25 марта 2024, 15:58
Фото: администрация Перми
Юноша задержал преступника, грабившего магазин.
Сюжет
Дети

Пермяк, ученик школы №79 Захар Грязнов награждён почетным знаком «Горячее сердце». Награда присвоена юноше за отважный поступок, сообщают в администрации Перми.

Вечером 10 июля 2023 года в продуктовый магазин ворвался мужчина, он вытащил деньги из кассы, угрожая продавщице ножом. Преступник уже собрался бежать, но женщина успела вызвать полицию и начала громко звать на помощь. Эти крики услышал Захар, который прогуливался рядом с друзьями. Юноше удалось задержать преступника до приезда полицейских.

Оргкомитет Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце» объявил итоги 2024 года и опубликовал электронную версию Почётной книги на официальном сайте. Захар Грязнов награжден в номинации «За неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим».

XI торжественная церемония награждения состоится в Москве в середине мая 2024 года.

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#Общество#Пермь#Дети#Награда#Премия#Школьник
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