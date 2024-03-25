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Синоптики предупредили жителей Перми о самом сильном снегопаде в 2024 году

Пермяков ждет самый сильный снегопад в этом году

25 марта 2024, 09:30
Фото: properm.ru

Синоптики предупредили жителей Перми о самом сильном снегопаде в 2024 году

Снегопад ожидается в эту среду.

В Перми в ночь на среду ожидается самый сильный снегопад за последние четыре месяца — с 21 ноября 2023 года. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, период с дефицитом осадков в Прикамье завершается. Главным погодным событием недели станет выход Каспийского циклона в среду. С ним будут связаны не только обильные осадки, но и усиление ветра, похолодание.

Специалисты отмечают, что локально по центральный районам Прикамья может выпасть до 30 мм осадков и более, это сопоставимо с месячной нормой для марта.

Ранее синоптики прогнозировали большое количество осадков в Прикамье. За неделю сумма осадков может превысить климатическую норму в 1,5-2 раза.

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#Пермь#Погода
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