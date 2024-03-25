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Полицией Перми задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в сбыте мефедрона

Полицией Перми задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в сбыте мефедрона

25 марта 2024, 12:01
Фото: Транспортная полиция Прикамья
Задержанный не был ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

Сотрудниками Пермского линейного отдела МВД был задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в сбыте мефедрона. Об этом сообщила Транспортная полиция Прикамья.

С собой у мужчины было 25,2 гр наркотического вещества — мефедрона. Кроме того, было изъято еще 22,1 г из 24 тайников на перегоне станций Пермь2-Бахаревка. По данным источника, мужчина не был ранее судим за незаконный оборот наркотических средств

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228’1 УК РФ. Мужчина был заключен под стражу.


Фото: Транспортная полиция Прикамья
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#Происшествия#Пермь#Задержание#Наркотики#Уголовное дело
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