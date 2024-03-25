Полицией Перми задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в сбыте мефедрона

С собой у мужчины было 25,2 гр наркотического вещества — мефедрона. Кроме того, было изъято еще 22,1 г из 24 тайников на перегоне станций Пермь2-Бахаревка. По данным источника, мужчина не был ранее судим за незаконный оборот наркотических средств