Разработчики игры «Танки Онлайн» из Перми сообщили об убытках

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:42
Пермская компания, разработавшая игру «Танки Онлайн», по итогам 2023 года, принесла убыток в 6,1 млн рублей. Речь идет об ООО «Альтернатива Гейм». «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» сообщает, что в 2022 году компания была прибыльной — 43,5 млн рублей, как и в 2021 году — 82,5 млн рублей. Выручка компании в прошлом году составила 144,9 млн рублей, в 2022 году — 139,2 млн рублей.
ООО «Альтернатива Гейм» основано в 2006 году пермскими программистами. На сайте компании сказано, что это независимая студия разработки онлайн-игр. История компании началась в 2009 году, когда выпустили «Танки Онлайн». Это бесплатная браузерная игра, в которой соревнуются реальные люди. Деньги авторы зарабатывают, например, благодаря продаже косметических предметов для танков.