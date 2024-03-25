Разработчики игры «Танки Онлайн» из Перми сообщили об убытках

Пермская компания, разработавшая игру «Танки Онлайн», по итогам 2023 года, принесла убыток в 6,1 млн рублей. Речь идет об ООО «Альтернатива Гейм». «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» сообщает, что в 2022 году компания была прибыльной — 43,5 млн рублей, как и в 2021 году — 82,5 млн рублей. Выручка компании в прошлом году составила 144,9 млн рублей, в 2022 году — 139,2 млн рублей.