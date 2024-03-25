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Разработчики игры «Танки Онлайн» из Перми сообщили об убытках в 2023 году

Разработчики игры «Танки Онлайн» из Перми сообщили об убытках

25 марта 2024, 05:39
Фото: alternativa.games

Разработчики игры «Танки Онлайн» из Перми сообщили об убытках в 2023 году

Игра «Танки Онлайн» была выпущена еще в 2009 году.

Пермская компания, разработавшая игру «Танки Онлайн», по итогам 2023 года, принесла убыток в 6,1 млн рублей. Речь идет об ООО «Альтернатива Гейм». «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» сообщает, что в 2022 году компания была прибыльной — 43,5 млн рублей, как и в 2021 году — 82,5 млн рублей. Выручка компании в прошлом году составила 144,9 млн рублей, в 2022 году — 139,2 млн рублей.

ООО «Альтернатива Гейм» основано в 2006 году пермскими программистами. На сайте компании сказано, что это независимая студия разработки онлайн-игр. История компании началась в 2009 году, когда выпустили «Танки Онлайн». Это бесплатная браузерная игра, в которой соревнуются реальные люди. Деньги авторы зарабатывают, например, благодаря продаже косметических предметов для танков.

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#Бизнес#Пермь#Игры#Разработчики#Убытки#Убыток
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