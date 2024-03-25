Самолет из Тюмени до Перми не смог вылететь в аэропорт назначения

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Вчера, 24 марта, самолет ATR-72 авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Перми в Тюмень, вынужден был вернуться на аэродром вылета. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Вскоре после взлета экипаж доложил о неисправности и запросил у диспетчера посадку в тюменском аэропорту. Посадка прошла благополучно.
ATR 72 — турбовинтовой среднемагистральный пассажирский самолёт производства франко-итальянского концерна ATR. В парке компании Utair 15 таких машин.