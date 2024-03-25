properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Самолет из Тюмени до Перми не смог вылететь в аэропорт назначения

Самолет из Тюмени до Перми не смог вылететь в аэропорт назначения

25 марта 2024, 13:10
Фото: Utair
Экипаж сообщил о неисправности и вернулся назад.

Вчера, 24 марта, самолет ATR-72 авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Перми в Тюмень, вынужден был вернуться на аэродром вылета. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Вскоре после взлета экипаж доложил о неисправности и запросил у диспетчера посадку в тюменском аэропорту. Посадка прошла благополучно.

ATR 72 — турбовинтовой среднемагистральный пассажирский самолёт производства франко-итальянского концерна ATR. В парке компании Utair 15 таких машин.

Читайте также:
Авиакомпания S7 в марте может остановить полеты Пермь-Москва
#Происшествия#Авиаперевозки#Тюмень#Транспорт#Авиаперелеты#Неисправность#Пермь-тюмень
Подпишитесь
«Легли на пол и поползли». Семейная пара из Кунгура смогла спастись из «Крокуса»
Сегодня, 11:07
За хищение 299 миллионов у авиазавода пермского бизнесмена просят отправить в колонию
Сегодня, 12:10
Пермский аэропорт ищет подрядчика для ремонта взлетно-посадочной полосы
Сегодня, 10:31
Пермское УФАС требует от Чайковской администрации навести порядок в похоронном деле
Сегодня, 13:01
Суд продлил арест начальников МУП «Пермгорэлектротранс» по делу о взятках
Сегодня, 07:15
Адвокаты арестованных в Перми начальников колоний обжалуют содержание в СИЗО
Сегодня, 08:41
"