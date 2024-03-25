«Списали деньги два раза». Мэрия Перми — о сбоях работы валидаторов в транспорте

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
13 марта дептранс в соцсетях уведомил пермяков о том, что в течение дня могут быть сбои в работе валидаторов общественного транспорта. Однако читатель Properm.ru столкнулся с проблемами при оплате поездки за день до объявления о возможных сбоях.
По словам жителя Перми, 12 марта он не смог оплатить поездку в транспорте. На табло валидатора было написано, что карта находится в стоп-листе. После этого он решил пересесть в другой автобус, где ему все же удалось провести оплату. Позднее мужчина обнаружил, что с карты списались деньги за обе поездки. Корреспондент Properm.ru направил запрос в администрацию города.
В департаменте транспорта пояснили, что валидаторы общественного транспорта не имеют прямого соединения с интернетом. Из-за этого списания средств за отдельные поездки могут задерживаться в системе до момента выгрузки информации с валидатора на сервер. Списание с карты могут происходить только за те поездки, которые были зарегистрированы на валидаторе (при прикладывании карты загорелся зеленый сигнал).
Попадание карты в стоп-лист возможно в том случае, если поездка была зарегистрирована, но в дальнейшем средства с данной карты не были списаны по тем или иным причинам. Чаще всего такое происходит, если в момент списания на карте было недостаточно средств. В момент прикладывания такой карты к валидатору система откажет в оплате проезда, но инициирует вывод карты из стоп-листа, попытавшись списать средства за поездку, которая была совершена ранее, но не оплачена.
Ознакомиться с совершенными поездками по банковской карте и оплатами за них, а также вывести карту из стоп-листа можно в личном кабинете пассажира.