«Списали деньги два раза». Мэрия Перми — о сбоях работы валидаторов в транспорте

Попадание карты в стоп-лист возможно в том случае, если поездка была зарегистрирована, но в дальнейшем средства с данной карты не были списаны по тем или иным причинам. Чаще всего такое происходит, если в момент списания на карте было недостаточно средств. В момент прикладывания такой карты к валидатору система откажет в оплате проезда, но инициирует вывод карты из стоп-листа, попытавшись списать средства за поездку, которая была совершена ранее, но не оплачена.