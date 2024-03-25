properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Стоимость эвакуации одного электросамоката с пермских улиц оценили в 1500 рублей

Стоимость эвакуации одного электросамоката с пермских улиц оценили в 1500 рублей

25 марта 2024, 08:42
Фото: ideogram.ai
Сутки хранения на штрафплощадке обойдутся в 100 рублей.
Сюжет
Гордума

Стоимость эвакуации одного электросамоката с пермских улиц оценили в 1500 рублей. Такая сумма означена в разработанном властями Перми порядоке эвакуации электросамокатов на штрафстоянки, сообщает ИА «Текст».

При обнаружении электросамоката или другого средства индивидуальной мобильности, которое нарушает правила размещения, его сфотографируют, отметят повреждения, составят акт и увезут на штрафстоянку. Данные о таких самокатах будут оперативно размещаться на городском сайте.

Забрать самокат владелец сможет оплатив за его хранение на штрафстоянке и предшествующую эвакуацию. Размер платы за перемещение одного средства индивидуальной мобильности установлен в размере 1500 рублей, хранение в течение одного дня — 100 рублей.

На прошлой неделе, 20 марта, комитет по пространственному развитию и благоустройству гордумы Перми одобрил проект решения по требованиям к парковке электросамокатов. Изменения будут рассмотрены в рамках заседания Пермской городской Думы 26 марта.

Согласно документу, предлагается запретить размещение электросамокатов в центральном планировочном районе городе. Кроме того, оставлять самокаты можно будет только на велопарковках, в ином случае СИМ будут эвакуировать на штрафстоянки. «Средства индивидуальной мобильности возвращаются владельцу при предъявлении документов, подтверждающих права на имущество и оплату всех расходов, связанных с перемещением и хранением средств индивидуальной мобильности», сообщается в решении.

Также предполагается, что велосипеды и другие СИМ будут размещаться на велопарковках в положении стоя на колесах, параллельно стойке крепления или разметке. Контроль за исполнением настоящего решения будет возложен на комитет Пермской гордумы по пространственному развитию и благоустройству.

Напомним, что в конце 2023 года администрация расторгла в одностороннем порядке соглашения с сервисами проката самокатов Whoosh и Urent. В пресс-службе мэрии сообщили, что расторгли соглашение из-за нарушений со стороны партнеров. Так, самокаты оставляли в местах, которые для этого не предназначены.

Читайте также:
В центре Перми для движения будет перекрываться улицаВласти Перми выделяют деньги на эвакуацию электросамокатов на штрафплощадки
#Общество#Пермь#Гордума#Транспорт#Электросамокаты#Ограничение#Пермская гордума
Подпишитесь
«Легли на пол и поползли». Семейная пара из Кунгура смогла спастись из «Крокуса»
Сегодня, 11:07
За хищение 299 миллионов у авиазавода пермского бизнесмена просят отправить в колонию
Сегодня, 12:10
Пермский аэропорт ищет подрядчика для ремонта взлетно-посадочной полосы
Сегодня, 10:31
Суд продлил арест начальников МУП «Пермгорэлектротранс» по делу о взятках
Сегодня, 07:15
Адвокаты арестованных в Перми начальников колоний обжалуют содержание в СИЗО
Сегодня, 08:41
"