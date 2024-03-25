Суд арестовал террористов, расстрелявших людей в «Крокусе». Что о них известно

Теракт произошел в Подмосковье вечером 22 марта. В здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник» ворвались четыре человека с автоматами. Сначала они расстреливали людей, а затем подожгли здание. Преступникам удалось скрыться с места преступления, их задержали на следующий день в Брянской области.