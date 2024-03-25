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Московский суд арестовал террористов, расстрелявших людей в «Крокусе»

Суд арестовал террористов, расстрелявших людей в «Крокусе». Что о них известно

25 марта 2024, 02:56
Фото: t.me/moscowcourts

Московский суд арестовал террористов, расстрелявших людей в «Крокусе»

Обвиняемые будут в СИЗО во время расследования дела.

Басманный районный суд Москвы арестовал до 22 мая четверых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Это:

  • Мирзоев Далерджон Баротович — 32 года, женат, отец четверых детей;
  • Саидакрами Муродали Рачабализод — 30 лет, женат, имеет одного ребенка;
  • Шамсидин Фаридуни  25 лет, есть ребенок 8 месяцев, работал в Подольске разнорабочим на паркетной фабрике;
  • Файзов Мухаммадсобир — 19 лет, холост, детей нет, раньше работал в барбершопе в Иваново.
Фото: t.me/moscowcourts

Мужчинам предъявили обвинения по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ — террористический акт. Им грозит пожизненное лишение свободы. Последний обвиняемый попал на заседание суда не сам — его привезли на сидячих носилках, к нему был подключен мочеприемник.

Теракт произошел в Подмосковье вечером 22 марта. В здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник» ворвались четыре человека с автоматами. Сначала они расстреливали людей, а затем подожгли здание. Преступникам удалось скрыться с места преступления, их задержали на следующий день в Брянской области.

По последним данным СК, количество убитых в теракте — 137 человек. Трое из них — дети.

Видео: СК РФ
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