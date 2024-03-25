Суд арестовал террористов, расстрелявших людей в «Крокусе». Что о них известно

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
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Updated Сегодня, 04:12
Басманный районный суд Москвы арестовал до 22 мая четверых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Это:
Мужчинам предъявили обвинения по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ — террористический акт. Им грозит пожизненное лишение свободы. Последний обвиняемый попал на заседание суда не сам — его привезли на сидячих носилках, к нему был подключен мочеприемник.
Теракт произошел в Подмосковье вечером 22 марта. В здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник» ворвались четыре человека с автоматами. Сначала они расстреливали людей, а затем подожгли здание. Преступникам удалось скрыться с места преступления, их задержали на следующий день в Брянской области.
По последним данным СК, количество убитых в теракте — 137 человек. Трое из них — дети.