Суд продлил арест начальников МУП «Пермгорэлектротранс» по делу о взятках

Следствие считает, что они получили деньги от людей, действующих в интересах организаций, которые занимаются торговлей автомобильными деталями, занимаются техническим обслуживанием, а также ремонтом машин. За взятку начальники должны были совершить некие действия в пользу организаций, оказать покровительство, оказать содействие при заключении и исполнении контрактов на поставку запчастей для машин.