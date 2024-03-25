Суд продлил арест начальников МУП «Пермгорэлектротранс» по делу о взятках

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
Ленинский районный суд Перми продлил срок ареста для начальника автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушева, а также начальника финансово-экономического отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрея Волосатых.
В пресс-службе суда рассказали, что защита просила отправить Семушева и Волосатых под домашний арест, либо ограничиться запретом определенных действий. Следствие выступало против этого, настаивало на арест в СИЗО.
В итоге суд встал на сторону силовиков, продлив арест начальников до 17 мая 2024 года. Они обвиняются в преступлении по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение через посредника взятки в виде денег группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).
Следствие считает, что они получили деньги от людей, действующих в интересах организаций, которые занимаются торговлей автомобильными деталями, занимаются техническим обслуживанием, а также ремонтом машин. За взятку начальники должны были совершить некие действия в пользу организаций, оказать покровительство, оказать содействие при заключении и исполнении контрактов на поставку запчастей для машин.