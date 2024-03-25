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Участники ВФМ-2024 запустили акцию в знак солидарности с народом РФ после теракта

Участники ВФМ-2024 запустили акцию в знак солидарности с народом РФ после теракта

25 марта 2024, 05:15
Фото: МЧС РФ
Причастные к теракту сейчас задержаны.

Участники Всемирного фестиваля молодежи и представители Национальных подготовительных комитетов отправляют организаторам письма, а также сообщения, в которых выражают слова поддержки после теракта в Подмосковье. Обращения публикуют в соцсетях ВМФ-2024. Также молодежь из разных стран запустила акцию #prayforrussia в знак солидарности с российским народом.

Фото: vk.com/fest2024

Теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» случился вечером 22 марта. Исполнителей теракта задержали на следующий день в Брянской области. Власти сообщали, что всего по делу задержаны 11 человек, но информации об остальных фигурантах дела в публичном поле нет.

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