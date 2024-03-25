Участники ВФМ-2024 запустили акцию в знак солидарности с народом РФ после теракта

Теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» случился вечером 22 марта. Исполнителей теракта задержали на следующий день в Брянской области. Власти сообщали, что всего по делу задержаны 11 человек, но информации об остальных фигурантах дела в публичном поле нет.