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Published Сегодня, 16:56

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Updated Сегодня, 16:58

В Чусовом местных чиновников через суд принуждают отремонтировать дорогу

В Чусовом местных чиновников через суд принуждают отремонтировать дорогу

25 марта 2024, 16:56
Фото: 1MI
После представления прокуратуры работы так и не начались.

Чусовская городская прокуратура через суд принуждает местную мэрию отремонтировать дорогу в городе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуратура провела проверку по обращению местных жителей о ненормативном состоянии автомобильной дороги. Проведен осмотр участка дороги, расположенного от ул. Лысьвенская до ул. Высотная в Чусовом. Установлено, что на проезжей части имеются повреждения в виде многочисленных выбоин.

По итогам проверки прокурором главе администрации округа внесено представление, которое удовлетворено. Однако меры к фактическому устранения нарушений длительное время не принимались, в связи с чем в суд направлено административное исковое заявление об обязанности муниципалитета привести участок автомобильной дороги в нормативное состояние.

Чусовским городским судом требования надзорного органа удовлетворены, судебное решение вступило в законную силу. Прокуратура проконтролирует его исполнение.

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#Суд#Прокуратура#Ремонт дорог#Транспорт#Чусовой#Дорожный ремонт
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