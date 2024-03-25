В Чусовом местных чиновников через суд принуждают отремонтировать дорогу

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Чусовская городская прокуратура через суд принуждает местную мэрию отремонтировать дорогу в городе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Прокуратура провела проверку по обращению местных жителей о ненормативном состоянии автомобильной дороги. Проведен осмотр участка дороги, расположенного от ул. Лысьвенская до ул. Высотная в Чусовом. Установлено, что на проезжей части имеются повреждения в виде многочисленных выбоин.
По итогам проверки прокурором главе администрации округа внесено представление, которое удовлетворено. Однако меры к фактическому устранения нарушений длительное время не принимались, в связи с чем в суд направлено административное исковое заявление об обязанности муниципалитета привести участок автомобильной дороги в нормативное состояние.
Чусовским городским судом требования надзорного органа удовлетворены, судебное решение вступило в законную силу. Прокуратура проконтролирует его исполнение.