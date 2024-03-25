В Чусовом местных чиновников через суд принуждают отремонтировать дорогу

По итогам проверки прокурором главе администрации округа внесено представление, которое удовлетворено. Однако меры к фактическому устранения нарушений длительное время не принимались, в связи с чем в суд направлено административное исковое заявление об обязанности муниципалитета привести участок автомобильной дороги в нормативное состояние.