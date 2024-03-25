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Published Сегодня, 17:05

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Updated Сегодня, 17:07

В ходе СВО накануне своего 44-летия погиб соликамец

В ходе СВО накануне своего 44-летия погиб соликамец

25 марта 2024, 17:05
Фото: ВКонтакте/Соликамский городской округ
Прощание с погибшим состоится завтра в ДК «Прикамье».

Во ходе специальной военной операции погиб соликамец Константин Струлёв. Об этом в официальном паблике сообщает администрация городского округа.

Константин Струлёв родился 27 марта 1980 года. После окончания школы № 14, закончил Соликамский автодорожный колледж. Работал на предприятиях округа. Подробности службы и гибели военнослужащего не озвучиваются.

Прощание с погибшим состоится 26 марта в 10:00 в ДК «Прикамье».

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#Военная операция на Украине#Погиб#Сво#Соликамск
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