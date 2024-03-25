В ходе СВО накануне своего 44-летия погиб соликамец

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Во ходе специальной военной операции погиб соликамец Константин Струлёв. Об этом в официальном паблике сообщает администрация городского округа.
Константин Струлёв родился 27 марта 1980 года. После окончания школы № 14, закончил Соликамский автодорожный колледж. Работал на предприятиях округа. Подробности службы и гибели военнослужащего не озвучиваются.
Прощание с погибшим состоится 26 марта в 10:00 в ДК «Прикамье».