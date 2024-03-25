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В Перми 24 марта «Лада» снесла металлический забор у остановки «Школа №107»

В Перми 24 марта автомобиль «Лада» снес металлический забор у остановки «Школа №107»

25 марта 2024, 12:17
Фото: ЧП Пермь | новости

В Перми 24 марта «Лада» снесла металлический забор у остановки «Школа №107»

По факту инцидента проводится проверка.
Сюжет
Дтп

Вчера, 24 марта в 18:58, автомобиль Lada Granta снес красный металлический забор у остановки «Школа №107» на шоссе Космонавтов. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».

Корреспондент Properm.ru направил запрос в ГИБДД Перми. В пресс-службе ведомства сообщили, что 33-летний водитель машины «LADA Granta» не смог справиться с управлением автомобиля и врезался в автомобиль «LADA Priora», за рулем которого находился мужчина 29 лет. В ходе ДТП «Ладу Приору» отбросило на металлический забор.

Пострадавших нет, оба транспортных средства получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.

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#Дтп#Авария#Проверка#Москва#Установление обстоятельств
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