В Перми 24 марта автомобиль «Лада» снес металлический забор у остановки «Школа №107»

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Вчера, 24 марта в 18:58, автомобиль Lada Granta снес красный металлический забор у остановки «Школа №107» на шоссе Космонавтов. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».
Корреспондент Properm.ru направил запрос в ГИБДД Перми. В пресс-службе ведомства сообщили, что 33-летний водитель машины «LADA Granta» не смог справиться с управлением автомобиля и врезался в автомобиль «LADA Priora», за рулем которого находился мужчина 29 лет. В ходе ДТП «Ладу Приору» отбросило на металлический забор.
Пострадавших нет, оба транспортных средства получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.