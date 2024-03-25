В Перми 24 марта автомобиль «Лада» снес металлический забор у остановки «Школа №107»

Корреспондент Properm.ru направил запрос в ГИБДД Перми. В пресс-службе ведомства сообщили, что 33-летний водитель машины «LADA Granta» не смог справиться с управлением автомобиля и врезался в автомобиль «LADA Priora», за рулем которого находился мужчина 29 лет. В ходе ДТП «Ладу Приору» отбросило на металлический забор.