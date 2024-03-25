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В Пермском крае стоимость вторичного жилья за месяц снизилась почти на 3%

В Пермском крае стоимость вторичного жилья за месяц снизилась почти на 3%

25 марта 2024, 08:00
Фото: 1MI
Однако в Перми цены на вторичном рынке жилья только продолжают расти.

С февраля по март 2024 года в Пермском крае цены на вторичном рынке жилья снизились на 2,9%. Стоимость квадратного метра в среднем составила 74,2 тыс. рублей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные сайта Restaste.

В феврале текущего года цена квадратного метра на «вторичке» сложилась в 76,3 тыс. руб. При этом снижение цен зафиксировано во всех видах недвижимости. Больше всего стоимость упала на трехкомнатные квартиры — на 3,4% до 73,2 тыс. рублей. Подешевели также и студии, цена за квадратный метр которых составила 86,6 тыс. рублей. Цена на многоквартирное жилье уменьшилось до 73,1 тыс. рублей, на двухкомнатные квартиры — до 73,8 тыс. рублей. Стоимость однокомнатных квартир упала, но незначительно. Падение цен на «однушки» составило 2,4%, составив 77,3 тыс. рублей.

Однако в региональной столице цены на вторичное жилье продолжают расти. Вне зависимости от количества комнат стоимость жилья увеличилась от 3% до 4,5%. Отмечается, что средняя цена одного квадратного метра в квартирах-студиях достигла 120,4 тыс. рублей, а в трехкомнатных — до 111,3 тыс. рублей.

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