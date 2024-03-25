В Пермском крае стоимость вторичного жилья за месяц снизилась почти на 3%

В феврале текущего года цена квадратного метра на «вторичке» сложилась в 76,3 тыс. руб. При этом снижение цен зафиксировано во всех видах недвижимости. Больше всего стоимость упала на трехкомнатные квартиры — на 3,4% до 73,2 тыс. рублей. Подешевели также и студии, цена за квадратный метр которых составила 86,6 тыс. рублей. Цена на многоквартирное жилье уменьшилось до 73,1 тыс. рублей, на двухкомнатные квартиры — до 73,8 тыс. рублей. Стоимость однокомнатных квартир упала, но незначительно. Падение цен на «однушки» составило 2,4%, составив 77,3 тыс. рублей.