В Прикамье в феврале выдано более 2300 автокредитов, что на 22% больше января

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:55
Жители Пермского края в феврале взяли 2308 автокредитов. Это на 22,2% больше, чем в январе, когда пермяки получили 1889 займов на авто. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.
Заметим, что по данному показателю Прикамье — на 13 месте в России. В январе регион был 12-м в аналогичном опросе. Сейчас Пермский край уступил Ставропольскому, который показал прирост на 40,1%.
В целом по России в феврале 2024 года выдано 104,5 тыс. автокредитов. Это наибольшее число автокредитов, выданных в течение одного месяца, за последние 3 года. В последний раз больше было в апреле 2021 года — 107,6 тыс. ед. При этом по сравнению с январем их количество увеличилось на 29,1%, с 80,9 тыс. ед.