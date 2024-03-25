В Прикамье в феврале выдано более 2300 автокредитов, что на 22% больше января

В целом по России в феврале 2024 года выдано 104,5 тыс. автокредитов. Это наибольшее число автокредитов, выданных в течение одного месяца, за последние 3 года. В последний раз больше было в апреле 2021 года — 107,6 тыс. ед. При этом по сравнению с январем их количество увеличилось на 29,1%, с 80,9 тыс. ед.