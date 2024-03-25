В зоне СВО погиб младший лейтенант из Пермского края

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
На СВО был убит младший лейтенант Владислав Крючков. Он находился на специальной военной операции по контракту. О гибели военного сообщила администрация Чердынского округа в социальных сетях. Возраст мужчины или дату его гибели чиновники не уточняют.
Судя по социальным сетям родных мужчины, у него была жена, детей не было. Последний раз на свою страницу «Вконтакте» военный заходил 23 февраля 2024 года.
Специальная военная операция России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Переговоры о мирном завершении конфликта между двумя странами сейчас не идут.