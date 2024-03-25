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В зоне СВО погиб младший лейтенант из Пермского края

В зоне СВО погиб младший лейтенант из Пермского края

25 марта 2024, 10:58
Фото: vk.com/cherdyn_adm / 1MI
Дату гибели военного чиновники не назвали.

На СВО был убит младший лейтенант Владислав Крючков. Он находился на специальной военной операции по контракту. О гибели военного сообщила администрация Чердынского округа в социальных сетях. Возраст мужчины или дату его гибели чиновники не уточняют.

Судя по социальным сетям родных мужчины, у него была жена, детей не было. Последний раз на свою страницу «Вконтакте» военный заходил 23 февраля 2024 года.

Специальная военная операция России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Переговоры о мирном завершении конфликта между двумя странами сейчас не идут.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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