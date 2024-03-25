Вике и другим маленьким пермякам с гидроцефалией нужен программатор CODMAN HAKIM

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Благотворительный фонд «Берегиня» объявил сбор средств для помощи пятилетней Вике Шилейкис из Красновишерска. Девочке нужно специальное устройство, программатор, он поможет не только Вике, но и другим маленьким пермякам с гидроцефалией.
В свои пять лет девочка перенесла порядка 20 операций, но при этом растет совершенно жизнерадостным, открытым, любящим ребенком. «Когда кто-то встречает Вику, он никогда не подумает что у нее есть серьезные проблемы со здоровьем. Обычный ребенок!», — говорит мама Вики. Единственное отличие Вики от сверстников в том, что она не может ходить.
Проблемы со здоровьем у девочки начались еще до рождения. Врачи обнаружили серьезную патологию — спинномозговую грыжу. Специалисты в Красновишерске рекомендовали прервать беременность, но пермские медики с ними не согласились.
Вика появилась на свет в Перми. И уже в первый месяц жизни перенесла первую операцию — врачам пришлось фактически освобождать зафиксированный спинной мозг малышки. Через пару недель после этой операции у Вики начала прогрессировать гидроцефалия. Вновь наркоз, операция, установка шунта для отвода лишней жидкости из головного мозга. После этого было еще 16 операций, осложнением одной из которых стала потеря возможности ходить.
Четыре года назад благотворители уже помогли Вике — на собранные фондом «Берегиня» пожертвования был приобретен и установлен новый современный программируемый шунт CODMAN HAKIM, который можно настраивать под Вику и ее болезнь. Сейчас необходим программатор CODMAN HAKIM, ведь на жизненно важную процедуру перенастройки шунта родители вынуждены возить девочку в Москву и Екатеринбург.
Важно, что приобретение программатора поможет не только Вике, но также значительно улучшит состояние здоровья других маленьких жителей Прикамья с диагнозом гидроцефалия.