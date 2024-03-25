Вике и другим маленьким пермякам с гидроцефалией нужен программатор CODMAN HAKIM

В свои пять лет девочка перенесла порядка 20 операций, но при этом растет совершенно жизнерадостным, открытым, любящим ребенком. «Когда кто-то встречает Вику, он никогда не подумает что у нее есть серьезные проблемы со здоровьем. Обычный ребенок!», — говорит мама Вики. Единственное отличие Вики от сверстников в том, что она не может ходить.