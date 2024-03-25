Врачи предупредили о рисках аллергии от цветов

«Наиболее опасными в этом отношении являются злаки, цветы рода астровых, лилии, каллы, сирень, черемуха. Обычно это цветы, имеющие сильный запах. При этом аллергия может быть как немедленного типа, так и затяжного, которая проявляется не сразу», — рассказала эксперт журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».