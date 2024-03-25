Врачи предупредили о рисках аллергии от цветов

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
По ее словам, аллергия возникает как защитная реакция организма на вещества, которые иммунитет считает вредными. Это могут быть пыльца цветов, иногда — их эфирные масла.
«Наиболее опасными в этом отношении являются злаки, цветы рода астровых, лилии, каллы, сирень, черемуха. Обычно это цветы, имеющие сильный запах. При этом аллергия может быть как немедленного типа, так и затяжного, которая проявляется не сразу», — рассказала эксперт журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Если есть склонность к аллергии, обычный букет может принести серьезные проблемы. Однако, такой подарок можно сделать более безопасным.
«Иногда для того, чтобы цветы перестали вызывать аллергическую реакцию, достаточно удалить тычинки, содержащие пыльцу. Если реакция всё же появляется, необходимо принять антигистаминное средство и убрать цветы из помещения. Подозрение на аллергию возникает, если заложен нос, текут слезы, появляются кожные реакции. Может даже возникнуть отек дыхательных путей, а это — состояние, угрожающее жизни», — предупредила Беляева.
Медика поддерживают и её коллеги. Врач-терапевт Севинч Алиева добавила, что дарить цветы нельзя всем.
«Особенно не следует дарить такой подарок людям, страдающим бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, аллергическим конъюнктивитом», — дополнила она.