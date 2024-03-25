За хищение 299 миллионов у авиазавода пермского бизнесмена просят отправить в колонию

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
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Updated Сегодня, 12:12
Судья Людмила Гладкова вынесет решение по делу о хищении 299 млн рублей у ФГУП «Авиакомплект» 22 апреля, стало известно журналисту Properm.ru. 2 марта в своем последнем слове генеральный директор пермской компании «Стройнефтегазконсалтинг» Сергей Шило попросил его оправдать и заявил, что невиновен в преступлении. После этого суд удалился в совещательную комнату.
Государственный обвинитель Наталья Чернова просила в прениях назначить бизнесмену Шило девять лет реального лишения свободы в колонии общего режима и назначить ему штраф в 900 тыс. рублей. Также прокуратура просит суд удовлетворить гражданский иск ФГУП «Авиакомплект» на 299 млн рублей и взыскать эти деньги с обвиняемого, рассказали журналисту Properm.ru в инстанции.
Одновременно с тем в марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению иск межрайонной инспекции ФНС №21 о банкротстве ООО «Стройнефтегазконсалтинг». Налоговая вышла с иском еще в октябре прошлого года, тогда же он был оставлен без движения. До этого в 2022 году было подано заявление о ликвидации компании и исключении ее из ЕГРЮЛ, но процедура была прекращена в связи с поступлением заявлений от заинтересованных лиц.
В 2020 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ФГУП «Авиакомплект» к пермскому ООО «Стройнефтегазконсалтинг», по которому подрядчик должен вернуть более 300 млн неотработанного аванса, неустойки и процентов за пользование чужими деньгами.
Как известно из материалов арбитражного спора между ФГУП «Авиакомплект» и пермским ООО «Стройнефтегазконсалтинг», в 2018 году был заключен госконтракт на выполнение комплекса работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства компрессоров авиадвигателей ОАО „Кузнецов“ г. Самара» (сейчас — «ОДК-Кузнецов») на 820,6 млн рублей. Конкурентом пермской фирмы на аукционе была омская строительная компания «Строймастер», которая из-за отсутствия квалификационных требований не была допущена к аукциону.
Пермская фирма должна была приступить к работам через пять дней после заключения договора и завершить в октябре 2018 года. Подрядчик получил авансовый платеж на сумму 287,3 млн рублей в размере 35% стоимости работ. Неоднократные срывы графика реконструкции, что повлекло за собой срыв графика ввода производства в эксплуатацию. После чего в январе 2019 года госконтракт был расторгнут. По материалам дела, на дату расторжения контракта 21 января 2019 года «Авиакомплект» принял у ООО «СНГК» надлежащим образом выполненный объем работ на сумму 7,83 млн рублей. Остальные работы, выполненные пермяками, приняты не были.
Ранее Сергей Шило был признан виновным Ленинским районным судом по делу о махинациях с земельными участками у Ипподрома в Перми. Он и конкурсный управляющий Сергей Волков были признаны судом виновными по делу о хищении 87 млн рублей во время процедуры банкротства. Эту сумму суд взыскал с них солидарно в пользу «Компании СБМ» по гражданскому иску. Волкова судья Наталья Гонштейн приговорила к штрафу на сумму 400 тыс. рублей, Шило получил три года лишения свободы и штраф в 300 тыс. рублей. От исполнения наказания оба фигуранта были судом освобождены — из-за истечения срока давности. Они направили жалобу на решение суда.
Уголовное производство по делу о хищении и перепродаже участков земли у Ипподрома в отношении их подельника Юрия Спиридонова было выделено в отдельное производство, поскольку он находился в международном розыске и прошлым летом был экстрадирован в Россию. Решение по его делу вынесут 29 марта. Как рассказали журналисту Properm.ru в суде, гособвинение просит назначить Спиридонову 4 года колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей. После вынесения решения по делу Спиридонова суд определится с гражданским иском Сбербанка и «Компании СБМ» о возмещении ущерба на 87 млн рублей.
Как считает следствие, между участниками дела был сговор, по которому в начале прошлого десятилетия по заниженной цене был продан участок под застройку у пермского Ипподрома. Волков в рамках процедуры банкротства не предпринял никаких действий, в результате чего права на недвижимость по заниженной цене получил Шило, то есть по сути земля оказалась у аффилированного «Компании СБМ» лица, владельцем предприятия являлся Спиридонов. Впоследствии участок был реализован стороннему покупателю уже по коммерческой цене, что нанесло кредиторам значительный ущерб.