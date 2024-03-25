За хищение 299 миллионов у авиазавода пермского бизнесмена просят отправить в колонию

Одновременно с тем в марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению иск межрайонной инспекции ФНС №21 о банкротстве ООО «Стройнефтегазконсалтинг». Налоговая вышла с иском еще в октябре прошлого года, тогда же он был оставлен без движения. До этого в 2022 году было подано заявление о ликвидации компании и исключении ее из ЕГРЮЛ, но процедура была прекращена в связи с поступлением заявлений от заинтересованных лиц.