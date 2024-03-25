Житель Чернушки, пытавшийся сжечь дом с двумя людьми, предстанет перед судом

Ночью 3 февраля 2023 года 36-летний мужчина из личной неприязни решил убить своих знакомых, которые проживали в одном из домов Чернушки. Он поджог веранду дома, в результате возникшего возгорания 67 — летний мужчина погиб на месте, а 62 — летней женщине удалось спастись. Незадолго до поджога потерпевшими было подано заявление в органы полиции в отношении обвиняемого по факту кражи им денег у одного из них. По факту кражи территориальным отделом полиции было возбуждено уголовное дело, что послужило основным мотивом для совершения данных преступлений.