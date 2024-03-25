Житель Чернушки, пытавшийся сжечь дом с двумя людьми, предстанет перед судом

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Следственными органами завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Чернушки в убийстве и покушении на убийство двух лиц. Перед этим мужчина украл деньги у одной из своих жертв, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Ночью 3 февраля 2023 года 36-летний мужчина из личной неприязни решил убить своих знакомых, которые проживали в одном из домов Чернушки. Он поджог веранду дома, в результате возникшего возгорания 67 — летний мужчина погиб на месте, а 62 — летней женщине удалось спастись. Незадолго до поджога потерпевшими было подано заявление в органы полиции в отношении обвиняемого по факту кражи им денег у одного из них. По факту кражи территориальным отделом полиции было возбуждено уголовное дело, что послужило основным мотивом для совершения данных преступлений.
Сейчас завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «б», «д», «е» ч. 2 ст. 105, п. п. «б», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в связи с выполнением данными лицами общественного долга, совершённое с особой жестокостью, общеопасным способом. Убийство, в связи с выполнением данным лицом общественного долга, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершённое с особой жестокостью, общеопасным способом)
На период предварительного следствия в отношении обвиняемого судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.