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67% пермяков отмечают сильное влияние работы на уровень стресса

67% пермяков отмечают сильное влияние работы на уровень стресса

26 марта 2024, 09:57
Фото: freepik.com
Свыше трети опрошенных (46%) уверены, что трудовая деятельность оказывает «умеренно сильное» воздействие на уровень стресса, а 21% — «очень сильное». Такие данные следуют из результатов опроса Аналитического Центра Консоль.Про (платформа для работы с внештатными исполнителями).

Работники из Перми выбрали факторы, которые сильнее всего повышают уровень стресса от работы. Наибольший стресс создают строгие дедлайны (38%), внезапные и большие объемы задач (38%), а также собственные ошибки при выполнении задач (22%). В пятерку серьезных стресс-факторов также вошли ссоры с коллегами (18%) и переработки (18%). Реже всего на стресс пермяков влияет график (5%) и результат их деятельности (6%).

Начальник, по мнению респондентов, оказался не главным источником переживаний пермяков. Они уверены, что сильнее всего на уровень стресса влияет коллектив (33%) и только 31% выбрали руководителя. Клиентов источником волнений посчитал каждый третий опрошенный.

Большинство штатных сотрудников компаний Перми (67%) переживают стресс «постоянно». Тогда как самозанятые переживают из-за своей профессиональной деятельности реже всего — только в 27% случаев.

Половина опрошенных уверены, что руководитель должен компенсировать стресс, получаемый пермским работником. Почти каждый третий (29%) считает, что за это необходимо увеличить оплату труда, а четверть хотели бы получить психолога. Большинство специалистов (61%) оценивают стресс от трудовой деятельности в 10-20% от месячного дохода. При этом они готовы отказаться от идеи повышения собственной зарплаты, если босс будет ставить реалистичные задачи (58%) и не будет беспокоить во внерабочее время (53%).

Интересно, что большинство опрошенных из Перми считают необходимым оплачивать расходы на психолога за счет сотрудников — такой вариант выбрали 47% респондентов. Еще 33% уверены, что потратить деньги может компания за счет одного из своих источников дохода. Только 15% заставили бы своего непосредственного руководителя оплачивать психолога.

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