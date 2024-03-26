67% пермяков отмечают сильное влияние работы на уровень стресса

Половина опрошенных уверены, что руководитель должен компенсировать стресс, получаемый пермским работником. Почти каждый третий (29%) считает, что за это необходимо увеличить оплату труда, а четверть хотели бы получить психолога. Большинство специалистов (61%) оценивают стресс от трудовой деятельности в 10-20% от месячного дохода. При этом они готовы отказаться от идеи повышения собственной зарплаты, если босс будет ставить реалистичные задачи (58%) и не будет беспокоить во внерабочее время (53%).