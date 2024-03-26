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Актер Александр Карпухов скончался во сне

26 марта 2024, 08:57
Артем Борков, друг актера Александра Карпухова, который известен по сериалам «Убойная сила» и «Улица разбитых фонарей», рассказал о его неожиданной кончине.

По словам Боркова, Карпухов умер во время сна 23 марта. Информацию об этом он передал РБК.

Борков также добавил, что у Карпухова в последнее время были проблемы со здоровьем, но подробности он не раскрыл. Дату и место похорон актера пока не определили.

Александр Карпухов родился в Ленинграде в 1974 году и работал в Молодежном театре на Фонтанке. Он успел сняться в более чем ста фильмах и сериалах. 31 января он отметил свой 50-летний юбилей, пишет 360tv.ru.

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