Актер Александр Карпухов скончался во сне

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
По словам Боркова, Карпухов умер во время сна 23 марта. Информацию об этом он передал РБК.
Борков также добавил, что у Карпухова в последнее время были проблемы со здоровьем, но подробности он не раскрыл. Дату и место похорон актера пока не определили.
Александр Карпухов родился в Ленинграде в 1974 году и работал в Молодежном театре на Фонтанке. Он успел сняться в более чем ста фильмах и сериалах. 31 января он отметил свой 50-летний юбилей, пишет 360tv.ru.