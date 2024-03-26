«Был спасателем, но, к сожалению, свою жизнь не спас». На СВО убили жителя Прикамья

Знакомые мужчины в социальных сетях пишут, что мужчина решил участвовать в СВО, так как не мог остаться в стороне: «Сам был спасателем, но, к сожалению, свою жизнь не спас». Гражданская панихида прошла в Перми на территории Пермской городской службы спасения 25 марта.