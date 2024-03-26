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На СВО убили 37-летнего спасателя из Пермского края

«Был спасателем, но, к сожалению, свою жизнь не спас». На СВО убили жителя Прикамья

26 марта 2024, 06:31
Фото: Соцсети военного

На СВО убили 37-летнего спасателя из Пермского края

Мужчина отправился на спецоперацию в январе 2024 года.

На СВО был убит 37-летний военный из Пермского края. Андрей Яковкин родился 6 февраля 1987 года в деревне Левичи Косинского района. В январе 2024 года отправился на СВО, был убит 12 марта 2024 года во время выполнения боевых задач, сообщают чиновники Косинского округа. С военным попрощаются в родной деревне 26 марта.

Знакомые мужчины в социальных сетях пишут, что мужчина решил участвовать в СВО, так как не мог остаться в стороне: «Сам был спасателем, но, к сожалению, свою жизнь не спас». Гражданская панихида прошла в Перми на территории Пермской городской службы спасения 25 марта.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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