Чайковец Иван Колотов выиграл гонку преследования на Чемпионате России

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
Спортсмен из Чайковского Иван Колотов стал первым в гонке преследования на Альфа‑Банк чемпионате России по биатлону в Тюмени. Об этом сообщает сайт Союза битлонистов России.
Стартовавший четвертым Колотов преодолел дистанцию 12,5 км за 36 минут 35,9 секунды, избежав промахов на четырех огневых рубежах. Второе место занял Александр Логинов (отставание — 8,1 секунды; 2 промаха), замкнул тройку призеров Эдуард Латыпов (+8,3; 4).
Ивану 26 лет. Он уроженец Удмуртии. Неоднократный призёр первенств России в младших возрастах, в том числе в летнем биатлоне — серебро в спринте (2016), золото в спринте и бронза в смешанной эстафете (2017). Победитель всероссийских отборочных соревнований по летнему биатлону в спринте и смешанной эстафете (2018). В зимнем биатлоне — бронза первенства России в масс-старте (2018). Победитель Всероссийской Универсиады 2018 года в гонке преследования, 2020 года в масс-старте.
На взрослом уровне в 2020 году стал победителем чемпионата России в одиночной смешанной эстафете, в команде Пермского края вместе с Валерией Васнецовой.