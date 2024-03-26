Чайковец Иван Колотов выиграл гонку преследования на Чемпионате России

Ивану 26 лет. Он уроженец Удмуртии. Неоднократный призёр первенств России в младших возрастах, в том числе в летнем биатлоне — серебро в спринте (2016), золото в спринте и бронза в смешанной эстафете (2017). Победитель всероссийских отборочных соревнований по летнему биатлону в спринте и смешанной эстафете (2018). В зимнем биатлоне — бронза первенства России в масс-старте (2018). Победитель Всероссийской Универсиады 2018 года в гонке преследования, 2020 года в масс-старте.