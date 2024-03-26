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Директор школы в Перми раскритиковала полицию за плохую работу при минированиях

Директор школы в Перми раскритиковала полицию за плохую работу при минированиях

26 марта 2024, 10:34
Фото: ideogram.ai
Для поиска бомб силовики используют собак.

Пермский депутат и директор школы №101 Екатерина Лялина выступила с критикой городской полиции из-за недостаточной реакции на сообщения о минировании. По ее словам, с каждым разом силовики с каждым разом все реже реагируют на подобные сообщения. Раньше полицейские приезжали и осматривали школы, но сейчас так происходит не всегда.

«Сотрудники полиции до нас не смогли дойти, не смогли проверить, не смогли организовать дополнительную защиту. Понимаю, что это фейковые сообщения, но мы теряем бдительность. Не хотелось бы эту бдительность терять», — пояснила Лялина.

Начальник УМВД По Перми Станислав Кравченко отметил, что силовики не теряют бдительность, но информация о минированиях отрабатывается с помощью собак, которые обучены на поиск именно взрывчаток — собаки имеют разные специализации.

При массовой рассылке силовики определяют наиболее уязвимые места, школы, анализируют имеющиеся силы и направляют специалистов для проверки. Кроме того, после сообщений о минированиях меняется маршрут полицейских, которые дежурят на улицах, их переводят на маршруте ближе к школам.

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#Пермь#Детский мир#Образование#Школы#Минирование#Ложное минирование
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