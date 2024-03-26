Директор школы в Перми раскритиковала полицию за плохую работу при минированиях

Пермский депутат и директор школы №101 Екатерина Лялина выступила с критикой городской полиции из-за недостаточной реакции на сообщения о минировании. По ее словам, с каждым разом силовики с каждым разом все реже реагируют на подобные сообщения. Раньше полицейские приезжали и осматривали школы, но сейчас так происходит не всегда.