Драка возле микрорайона Олимпийской славы: десять человек участвовали в конфликте

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Примерно десять человек вступили в бой, а некоторые из участников начали стрелять из резинового оружия. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление местного отдела МВД.
Жители села Каменка обратились в полицию, чтобы доложить о произошедшей потасовке на парковке около жилого района Олимпийской славы. Согласно свидетельствам очевидцев, в драке приняли участие примерно десять человек. После этого раздались выстрелы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Полицейские, приехавшие на место происшествия, не обнаружили участников конфликта», — сообщили представители правоохранительных органов.
На месте происшествия были найдены пустые гильзы, которые, скорее всего, принадлежат к резиновому оружию. Сотрудники полиции в настоящее время проводят опрос свидетелей происшествия, осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.