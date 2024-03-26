Драка возле микрорайона Олимпийской славы: десять человек участвовали в конфликте

Жители села Каменка обратились в полицию, чтобы доложить о произошедшей потасовке на парковке около жилого района Олимпийской славы. Согласно свидетельствам очевидцев, в драке приняли участие примерно десять человек. После этого раздались выстрелы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».