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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Драка возле микрорайона Олимпийской славы: десять человек участвовали в конфликте

26 марта 2024, 07:04
В сельской местности Каменка Новосибирского района правоохранительные органы были вынуждены отправиться разбираться с большой дракой.

Примерно десять человек вступили в бой, а некоторые из участников начали стрелять из резинового оружия. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление местного отдела МВД.

Жители села Каменка обратились в полицию, чтобы доложить о произошедшей потасовке на парковке около жилого района Олимпийской славы. Согласно свидетельствам очевидцев, в драке приняли участие примерно десять человек. После этого раздались выстрелы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Полицейские, приехавшие на место происшествия, не обнаружили участников конфликта», — сообщили представители правоохранительных органов.

На месте происшествия были найдены пустые гильзы, которые, скорее всего, принадлежат к резиновому оружию. Сотрудники полиции в настоящее время проводят опрос свидетелей происшествия, осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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