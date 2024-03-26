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Published Сегодня, 14:53

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Французский футболист Эрик Кантона записал свой первый музыкальный альбом

26 марта 2024, 14:53
Эрик Кантона, бывший футболист из Франции, решил попробовать себя в музыке. Он записал свой первый музыкальный альбом, который является смесью рок-музыки и других жанров.

Кантона назвал музыку неотъемлемой частью жизни и поделился своими впечатлениями о любимых исполнителях и группах, таких как AC/DC, Led Zeppelin и Kiss, пишет 360tv.ru.

Теперь Кантона готовится к своему первому туру, который пройдет по различным городам Франции и Великобритании. Он уже объявил первые даты концертов и надеется, что его музыка найдет отклик у слушателей.

Кантона завершил свою профессиональную футбольную карьеру давно, в 1997 году. С тех пор он испробовал себя в разных областях, включая кино, литературу и искусство. Он был актером, режиссером и выставочным куратором. Также он имел опыт в политике, когда баллотировался на должность президента Франции.

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