Французский футболист Эрик Кантона записал свой первый музыкальный альбом

Кантона завершил свою профессиональную футбольную карьеру давно, в 1997 году. С тех пор он испробовал себя в разных областях, включая кино, литературу и искусство. Он был актером, режиссером и выставочным куратором. Также он имел опыт в политике, когда баллотировался на должность президента Франции.