Французский футболист Эрик Кантона записал свой первый музыкальный альбом

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Кантона назвал музыку неотъемлемой частью жизни и поделился своими впечатлениями о любимых исполнителях и группах, таких как AC/DC, Led Zeppelin и Kiss, пишет 360tv.ru.
Теперь Кантона готовится к своему первому туру, который пройдет по различным городам Франции и Великобритании. Он уже объявил первые даты концертов и надеется, что его музыка найдет отклик у слушателей.
Кантона завершил свою профессиональную футбольную карьеру давно, в 1997 году. С тех пор он испробовал себя в разных областях, включая кино, литературу и искусство. Он был актером, режиссером и выставочным куратором. Также он имел опыт в политике, когда баллотировался на должность президента Франции.