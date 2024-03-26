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Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Генпрокуратура получила поручение усилить защиту прав несовершеннолетних

26 марта 2024, 16:07
Генеральной прокуратуре было поручено улучшить защиту прав несовершеннолетних. Во время расширенного заседания ГП президент России, Владимир Путин, призвал к усилению работы по защите прав детей и подростков.

Одной из главных задач для главы государства является обеспечение безопасности граждан, защита суверенитета и укрепление законности. Он отдал поручение надзорным органам особо акцентировать внимание на защите прав военнослужащих, сокращении проверок бизнеса и разработке мер по предотвращению преступлений. Еще одним важным приоритетом является воспитание и формирование молодого поколения, пишет 360tv.ru.

В рамках нового национального проекта «Молодежь России» Путин подчеркнул необходимость серьезной работы по защите прав несовершеннолетних. Все должно быть сделано, чтобы дети и подростки были защищены от преступных посягательств и от рисков попадания в криминальную и экстремистскую среду.

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