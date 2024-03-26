Генпрокуратура получила поручение усилить защиту прав несовершеннолетних

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Одной из главных задач для главы государства является обеспечение безопасности граждан, защита суверенитета и укрепление законности. Он отдал поручение надзорным органам особо акцентировать внимание на защите прав военнослужащих, сокращении проверок бизнеса и разработке мер по предотвращению преступлений. Еще одним важным приоритетом является воспитание и формирование молодого поколения, пишет 360tv.ru.
В рамках нового национального проекта «Молодежь России» Путин подчеркнул необходимость серьезной работы по защите прав несовершеннолетних. Все должно быть сделано, чтобы дети и подростки были защищены от преступных посягательств и от рисков попадания в криминальную и экстремистскую среду.