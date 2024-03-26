Генпрокуратура получила поручение усилить защиту прав несовершеннолетних

В рамках нового национального проекта «Молодежь России» Путин подчеркнул необходимость серьезной работы по защите прав несовершеннолетних. Все должно быть сделано, чтобы дети и подростки были защищены от преступных посягательств и от рисков попадания в криминальную и экстремистскую среду.