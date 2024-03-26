Глава СК Бастрыкин рассказал, сколько минут террористы были в «Крокусе»

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Атака террористов на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье длилась всего 17 минут. Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал на встрече с президентом, что следователи восстановили полную хронологию теракта:
Бастрыкин отметил, что теракт был тщательно спланирован. При этом преступники при побеге с места преступления сбили семью с двумя детьми, несовершеннолетние госпитализированы. Террористов задержали в Брянской области на следующий день.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк говорила на фоне публикаций о медленной реакции силовиков, что полиция приехала на место преступления через пять минут после поступления информации о стрельбе. Время, когда был начат штурм, Волк не уточнила.