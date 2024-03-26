properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

Глава СК Бастрыкин: Атака террористов на «Крокус» длилась всего 17 минут

Глава СК Бастрыкин рассказал, сколько минут террористы были в «Крокусе»

26 марта 2024, 03:04
Фото: СК РФ

Глава СК Бастрыкин: Атака террористов на «Крокус» длилась всего 17 минут

Преступников задержали на следующий день в Брянской области.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье длилась всего 17 минут. Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал на встрече с президентом, что следователи восстановили полную хронологию теракта:

  • По данным СК, 22 марта в 19:54 по московскому времени четверо преступников приехали к зданию концертного зала на автомобиле Renault.
  • В 19:58 террористы открыли огонь у здания по посетителям, которые были на улице. Позже они зашли в само здание и продолжили стрельбу там. Огонь они вели по всем людям, независимо от пола и возраста.
  • Затем преступники подожгли здание с помощью бензина в пластиковых бутылках. В 20:11 они покинули здание — атака длилась 17 минут.

Бастрыкин отметил, что теракт был тщательно спланирован. При этом преступники при побеге с места преступления сбили семью с двумя детьми, несовершеннолетние госпитализированы. Террористов задержали в Брянской области на следующий день.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк говорила на фоне публикаций о медленной реакции силовиков, что полиция приехала на место преступления через пять минут после поступления информации о стрельбе. Время, когда был начат штурм, Волк не уточнила.

Читайте также:
В ПГНИУ объяснили, какие меры безопасности приняли на фоне теракта в «Крокусе»Организаторы теракта в «Крокусе» планировали еще одно нападениеПермские психологи дали три простых совета для борьбы с тревогой на фоне теракта
#Пермь#Теракт#Нападение на "Крокус Сити Холл"#Крокус Сити Холл#Крокус#Крокусе Сити Холл#Нападение в крокусе сити холл#Крокуса
Подпишитесь
«Легли на пол и поползли». Семейная пара из Кунгура смогла спастись из «Крокуса»
Вчера, 11:07
В ПГНИУ объяснили, какие меры безопасности приняли на фоне теракта в «Крокусе»
Сегодня, 02:50
За хищение 299 миллионов у авиазавода пермского бизнесмена просят отправить в колонию
Вчера, 12:10
Пермский аэропорт ищет подрядчика для ремонта взлетно-посадочной полосы
Вчера, 10:31
Суд продлил арест начальников МУП «Пермгорэлектротранс» по делу о взятках
Вчера, 07:15
"