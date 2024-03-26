«Градостроительная ошибка!» Архитекторы Перми требуют изменить проект ЖК на Попова

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Почетный архитектор России, председатель правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов» Виктор Воженников рассказал Properm.ru, почему считает «грубой градостроительной ошибкой» проект жилого квартала «Эволюция» (ГК «ПМД») на углу улиц Попова и Пушкина. Как оказалось, он уже предупреждал власти края, ответственные за градостроительную политику.
«Бывшему главному архитектору Пермского края Артему Габдрахманову я объяснял, что одна из трех башен квартала критично „вылезла“ за линию застройки (не путать с красной линией), сформированную в кварталах от ул. Ленина до ул. Пушкина. На что получил ответ: „Уже согласован проект планировки“. Но всё еще можно было исправить!» — рассказал Виктор Воженников.
Линия застройки — это линия, которая сформирована градостроителями прошлых десятилетий неслучайно. Профиль улицы Попова учитывал перспективные транспортные развязки на ул. Ленина, и особенно на ул. Пушкина, с выездом на площадь у Центрального рынка. Планировалось, что в будущем дорога будет 6-полосной.
Площадь возле Центрального рынка — узел пересечения крупнейших транспортных магистралей, ведущих к международному аэропорту Пермь, на северное направление (Соликамск, Березники) и к магистрали Москва—Владивосток. Даже сейчас, до появления новых комплексов на территории рынка «Гача», Центрального рынка и квартала, который займет «Эволюция», площадь перегружена транспортом с разных направлений.
«Что будет здесь после реализации нескольких крупнейших жилых комплексов, трудно себе представить! Это будет транспортный коллапс, даже с учетом вспомогательных улиц», — уверен Виктор Воженников.
По его словам, этот кластер необходимо было рассматривать, прежде всего, с учетом развития транспортной системы города. Необходимо было организовать двухуровневую развязку с въездом/выездом в подземный уровень с ул. Попова с выездом на ул. Революции. Там же сделать въезд в подземные паркинги многофункциональных комплексов на «Гаче» и Центральном рынке. При наличии технической возможности — организовать подземный въезд с шоссе Космонавтов. После реализации проекта по строительству ЖК подобные развязки станут невозможны.
Виктор Воженников объясняет, и другие архитекторы его поддерживают, что такой ситуации можно было бы избежать, если бы развитие важнейшего градостроительного кластера рассмотрели на градостроительном совете Пермского края, если бы провели консультации с профессиональным сообществом. Также необходимо было провести детальный анализ планировки центра Перми и исследование транспортных потоков.
«В Москве для развертывания транспортных узлов в многоуровневые комплексы находят крайне сложные решения, порой в ущерб комфорту жилых зданий. А мы сами уничтожаем возможности, созданные нашими градостроителями-предшественниками, и до сих пор проектируем в двухвекторном измерении», — удивляется Виктор Воженников.
Эксперты Союза архитекторов согласны с Виктором Воженниковым, считают, что нельзя было «выносить» одну из башен ЖК за линию застройки. Тогда, снеся трехэтажный объект, можно было бы, действительно, сделать серьезную 6-полосную развязку между улицами Пушкина и Ленина. Сейчас ее не сделать. И это грозит очень серьезными транспортными нагрузками.
Виктор Воженников считает, что принятые решения по проекту являются непрофессиональными, что это очень серьезные ошибки, которые отразятся на развитии города. «Исторически формирование главных площадей городов происходит за счет акцентированных высотных объектов, будь то соборы, кирхи, дворцы и др. В нашем случае и квартал „Эволюция“, и комплекс на „Гаче“ игнорируют эти постулаты», — поясняет он.
Доктор технических наук, директор Института транспортного планирования и действительный член Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта» Михаил Якимов пояснил, что никаких исследований транспортных потоков проведено не было в связи со строительством данного ЖК. «На этом квартале моделирование изменения интенсивности транспортных потоков никто не проводил. Модели нет. Что тут будет в транспортном плане — неизвестно. Будет понятно уже когда построят», — ответил он.
По данным пресс-службы группы компаний ПМД, проектировщики ориентировались на существующие и актуальные документы по планировке района. В ПМД заверили, что проект учитывает развитие и расширение улиц Попова и Пушкина, которое будет взаимоувязано с выходом на Карпинского–Крисанова. «Проект планировки утвержден, историческая линия застройки в нем не отражена. Выезд из дома запланирован на проезд, который соединяет улицы Луначарского и Пушкина, он находится между кварталом „Эволюция“ и планируемой школой, для которой уже сформирован участок», — подчеркнули в пресс-службе компании.