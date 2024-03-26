«Градостроительная ошибка!» Архитекторы Перми требуют изменить проект ЖК на Попова

По данным пресс-службы группы компаний ПМД, проектировщики ориентировались на существующие и актуальные документы по планировке района. В ПМД заверили, что проект учитывает развитие и расширение улиц Попова и Пушкина, которое будет взаимоувязано с выходом на Карпинского–Крисанова. «Проект планировки утвержден, историческая линия застройки в нем не отражена. Выезд из дома запланирован на проезд, который соединяет улицы Луначарского и Пушкина, он находится между кварталом „Эволюция“ и планируемой школой, для которой уже сформирован участок», — подчеркнули в пресс-службе компании.