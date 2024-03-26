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Updated Сегодня, 07:18

Из пермской полиции уходит больше людей, чем набирают на службу

Из пермской полиции уходит больше людей, чем набирают на службу

26 марта 2024, 07:16
Фото: 1MI
В прошлом году из МВД уволили 320 человек, а набрали лишь 260.

Начальник УМВД По Перми Станислав Кравченко рассказал о проблемах с кадрами в полиции. По его словам, в среднем в год на службу приходят по 260 человек, при это увольняются больше сотрудников.

В 2022 году из МВД по Перми уволились 363 человека, в 2023 году — 320. Сейчас стоит задача удержать людей на службе, в октябре сотрудникам подняли зарплату.

«К концу года количество уволенных будет на уровне 270-280 человек, принятых — 260. Это будет рабочий некомплект», — подытожил Станислав Кравченко.

В марте 2023 года Кравченко сообщал, что неукомплектованность городских подразделений полиции кадрами составляет 13,3%. На работу могут не взять в том случае, если кандидаты не пройдут полиграф, при проверке будет обнаружена компрометирующая информация, либо будут проблемы со здоровьем.

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#Мвд#Пермь#Полиция#Пермская полиция
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