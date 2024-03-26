Малому и среднему бизнесу выдали 1,7 млрд рублей микрозаймов через сервис на МСП. РФ

Лидерами по объему выданных микрозаймов стали Иркутская область с суммой более 426 миллионов рублей, а также Башкортостан и Татарстан с 202 млн и 179 миллионами рублей соответственно. В список вошли также Астраханская, Ростовская и Саратовская области (161 миллион, 74 миллиона и 70 миллионов рублей соответственно) и Ставропольский край (63 миллиона рублей). Замыкают его Орловская и Владимирская области (60 миллионов и 50 миллионов соответственно) и Республика Крым (40,6 миллиона рублей предоставленных микрозаймов).