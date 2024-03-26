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Малому и среднему бизнесу выдали 1,7 млрд рублей микрозаймов через сервис на МСП. РФ

Малому и среднему бизнесу выдали 1,7 млрд рублей микрозаймов через сервис на МСП. РФ

26 марта 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney
Через сервис по подбору и получению финансирования малые и средние компании привлекли 1,7 млрд рублей в 76 государственных микрофинансовых организациях. За прошедшие полгода было подано почти 2,5 тысячи заявок и выдано уже 800 микрозаймов.

Средняя процентная ставка составила 6,9% годовых, что намного ниже банковских ставок, и это обстоятельство делает финансирование более доступным для предпринимателей. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что цифровизация не только упростила получение микрозаймов, но и повысила их доступность для малого и среднего бизнеса. Теперь государство и бизнес видят причины отказов в финансировании. Это позволяет оценить эффективность данной меры господдержки, пишет gazeta.ru.

Лидерами по объему выданных микрозаймов стали Иркутская область с суммой более 426 миллионов рублей, а также Башкортостан и Татарстан с 202 млн и 179 миллионами рублей соответственно. В список вошли также Астраханская, Ростовская и Саратовская области (161 миллион, 74 миллиона и 70 миллионов рублей соответственно) и Ставропольский край (63 миллиона рублей). Замыкают его Орловская и Владимирская области (60 миллионов и 50 миллионов соответственно) и Республика Крым (40,6 миллиона рублей предоставленных микрозаймов).

Государственные микрофинансовые организации созданы для поддержки предпринимателей и самозанятых за счет средств федерального, регионального и муниципальных бюджетов. Они выделяют микрозаймы в размере до пяти миллионов рублей на срок до трех лет по льготным ставкам.

Создание и развитие платформы МСП.РФ осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент Владимир Путин и координирует первый зампред Правительства РФ Андрей Белоусов.

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