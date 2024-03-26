Мужчина выплатил родственникам жертвы ДТП на Коммунальном мосту миллион рублей

Мужчина поддался на уговоры соседей по гостиничному номеру и согласился довезти случайную знакомую и ее детей до дома на принадлежащем ей автомобиле. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не рискнула садится за руль. В итоге в салоне Lada Kalina оказался случайный водитель, владелица транспортного средства, двое несовершеннолетних и еще два мужчины, которые вызвались сопровождать женщину в Закамск.