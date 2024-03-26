Мужчина выплатил родственникам жертвы ДТП на Коммунальном мосту миллион рублей

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Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:44
Житель Частинского района заснул за рулем автомобиля на Коммунальном мосту в Перми и стал виновником ДТП, в котором погибла женщина. Водитель был вынужден выплатить 1 млн. рублей родственникам погибшей, сообщает ГУФССП по Пермскому краю.
Мужчина поддался на уговоры соседей по гостиничному номеру и согласился довезти случайную знакомую и ее детей до дома на принадлежащем ей автомобиле. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не рискнула садится за руль. В итоге в салоне Lada Kalina оказался случайный водитель, владелица транспортного средства, двое несовершеннолетних и еще два мужчины, которые вызвались сопровождать женщину в Закамск.
29-летний уроженец Частинского района был трезв, но из-за сменной работы заснул за рулем. Очнулся он уже в момент аварии, когда автомобиль под его управлением вылетел на главную дорогу и столкнулся с иномаркой. В результате ДТП шесть человек получили травмы разной степени тяжести, а мать двоих детей погибла от сочетанной травмы тела.
Следствием вина водителя была доказана. Суд приговорил прикамца к 2 годам лишения свободы условно и запретил садиться за руль в течение двух с половиной лет. Также нарушителя обязали заплатить отцу погибшей в аварии женщины 1 млн. рублей за моральные страдания, связанные с гибелью близкого родственника.
Должника своевременно уведомили о возбуждении исполнительного производства, а также о мерах принудительного исполнения, которые будут применены к нему, если он будет игнорировать решение суда. Однако, в установленный для добровольного исполнения срок задолженность не была погашена. Судебным приставом было вынесено постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму порядка 50 тыс. рублей.
Мужчина был ограничен в специальном праве на управление автомобилем, а также в праве свободно распоряжаться движимым имуществом. После этого мужчина стал исправно вносить на депозитный счет подразделения ведомства денежные средства и вскоре смог полностью выплатить взыскателю положенную сумму.