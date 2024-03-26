Начальник пермской колонии не смог обжаловать арест по делу о взятках

В жалобе адвокаты указали, что Мотовилихинский суд подошел к решению формально, не учитывая презумпцию невиновности, наличие детей у Ассанова, его двадцатилетний срок безупречной службы и необходимость в лечении. В приобщенной к материалам дела справке о состоянии здоровья начальника колонии, приготовленной СИЗО-1, сказано, что у него есть некое хроническое заболевание, но участвовать в следственных действиях и суде он может.