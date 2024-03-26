Начальник пермской колонии не смог обжаловать арест по делу о взятках

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Пермский краевой суд отклонил ходатайство адвокатов начальника пермской колонии Дмитрия Ассанова и оставил его в СИЗО. Адвокаты Сергей Мешканцев и Екатерина Кирия, подававшие жалобу, просили избрать для подзащитного любую меру пресечения, которая не связана с ограничением свободы.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, Ассанов просил суд запретить присутствие СМИ в процессе. Суд удовлетворил его требование лишь частично — запретил снимать видео и делать фото.
В жалобе адвокаты указали, что Мотовилихинский суд подошел к решению формально, не учитывая презумпцию невиновности, наличие детей у Ассанова, его двадцатилетний срок безупречной службы и необходимость в лечении. В приобщенной к материалам дела справке о состоянии здоровья начальника колонии, приготовленной СИЗО-1, сказано, что у него есть некое хроническое заболевание, но участвовать в следственных действиях и суде он может.
Адвокат Мешканцев эмоционально добавил к ходатайству, что у следствия нет никаких доказательств вины, кроме банковской выписки и движения средств, а также показаний свидетеля. Также он заявил, что окончательно обвинение Ассанову еще не предъявлено. По словам адвоката, следствие должно предъявить обвинение его подзащитному до 29 марта.
Гособвинитель Агата Мальцева подтвердила журналисту Properm. ru, что в установленные законом сроки обвинение начальнику ИК-29 следствие предъявит. Более точными сведениями прокурор не обладает.
Глава колонии не признает вины. Он добавил, что не собирается скрываться, готов сотрудничать со следствием: «Я законопослушный гражданин и прошу избрать меру пресечения не связанную с лишением свобод», — отметил Ассанов.
Прокуратура же считает, что оснований для смягчения меры пресечения нет. С учетом тяжести и того, что следствие находится на начальном этапе. Суд обоснованно не давал оценку обстоятельствам по существу, так как речь идет только об избрании меры пресечения.
Мотовилихинский районный суд отправил до 19 мая в СИЗО подполковника внутренней службы Дмитрия Ассанова — начальника колонии ИК-29. Он является фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Представитель СК уточнила, что Ассанов может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей, которые являются его знакомыми. Защита начальника колонии просила о домашнем аресте, однако суд встал на сторону следствия и прокуратуры, отправив Ассанова в СИЗО.
19 марта Ассанов был задержан на рабочем месте во время рабочего совещания сотрудниками внутренней службы ГУФСИН и УБЭПиПК ГУ МВД по Пермскому краю в сотрудничестве со следствием регионального главка СКР. С момента задержания руководителя в колонии начались следственные мероприятия, сообщили в ГУ ФСИН.
Как официально сообщали в СУ СКР, 19 марта 2024 года в отношении начальника ФКУ ИК № 29 ГУФСИН России по Пермскому краю Дмитрия Ассанова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По имеющийся у журналистов Properm.ru информации, называется размер взятки в миллион рублей, который он получил якобы за общее покровительство.
Дмитрий Ассанов руководил колонией на Соликамском тракте в статусе «временно исполняющего с 30 октября 2020 года. До этого и с 2018 года полковник руководил женским СИЗО-5 в Перми.