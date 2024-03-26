ОМК развивает корпоративные компетенции сотрудников через искусство

Сотрудников ОМК знакомят с творчеством и биографией художников XIX–XXI веков и учат, как можно улучшить корпоративные компетенции через призму их работ. Проект проводят совместно с Волго-Вятским филиалом государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Арсенал), сообщает пресс-служба компании.



Первая лекция-диалог о Моне посвященная инициативности собрала более 1300 слушателей. Культуролог, ведущий специалист культурно-просветительского отдела Арсенала Римма Газе рассказала, как решительность, системное мышление, способность меняться, в соответствии с обстоятельствами времени сделало искусство таким, каким мы знаем его сейчас и как опыт именитых художников можно применять сегодня в металлургии.



До конца года для металлургов проведут еще семь лекций, на которых расскажут какие навыки и знания для работы можно почерпнуть из картин Пикассо, Кандинского, Дюшана и других. На примере творчества и жизни деятелей искусства сотрудники ОМК взглянут по-новому на корпоративные компетенции: умение давать обратную связь, развитие системного мышления и ориентацию на результат.



Все материалы доступны на странице проекта на портале «Точка роста».



«ОМК постоянно предоставляет дополнительные возможности для профессионального роста и развития, в том числе с помощью культуры. Проект „Культурный код“ помогает сотрудникам лучше изучить корпоративные ценности через прекрасное», — отметила руководитель корпоративного университета ОМК Наталья Кавинская.