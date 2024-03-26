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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

ОМК развивает корпоративные компетенции сотрудников через искусство

ОМК развивает корпоративные компетенции сотрудников через искусство

26 марта 2024, 12:01
Фото: пресс-служба ОМК
В корпоративном университете компании стартовал цикл лекций по истории искусства «Работай как художник»

Сотрудников ОМК знакомят с творчеством и биографией художников XIX–XXI веков и учат, как можно улучшить корпоративные компетенции через призму их работ. Проект проводят совместно с Волго-Вятским филиалом государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Арсенал), сообщает пресс-служба компании.

Первая лекция-диалог о Моне посвященная инициативности собрала более 1300 слушателей. Культуролог, ведущий специалист культурно-просветительского отдела Арсенала Римма Газе рассказала, как решительность, системное мышление, способность меняться, в соответствии с обстоятельствами времени сделало искусство таким, каким мы знаем его сейчас и как опыт именитых художников можно применять сегодня в металлургии.

До конца года для металлургов проведут еще семь лекций, на которых расскажут какие навыки и знания для работы можно почерпнуть из картин Пикассо, Кандинского, Дюшана и других. На примере творчества и жизни деятелей искусства сотрудники ОМК взглянут по-новому на корпоративные компетенции: умение давать обратную связь, развитие системного мышления и ориентацию на результат.

Все материалы доступны на странице проекта на портале «Точка роста».

«ОМК постоянно предоставляет дополнительные возможности для профессионального роста и развития, в том числе с помощью культуры. Проект „Культурный код“ помогает сотрудникам лучше изучить корпоративные ценности через прекрасное», — отметила руководитель корпоративного университета ОМК Наталья Кавинская.

«Культурный код» — просветительский проект корпоративного университета ОМК, помогающий развивать бизнес-компетенции через призму культуры.

Первый сезон был посвящен художественной литературе. В роли ведущего выступал Леонид Клейн, бизнес-лектор, филолог, писатель, преподаватель РАНХиГС, организатор просветительских проектов.

Во втором сезоне в формате онлайн провели цикл кинопрактикумов о мышлении. Ведущая — Екатерина Киктева, кандидат политических наук, методолог и ведущая профессионального киноклуба для личностного развития, автор и режиссер учебных фильмов.

#Новости компаний#Культура
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